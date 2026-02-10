استعدادات لوصول آلاف الجنود الإندونيسيين إلى غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية

جرى تجهيز منطقة بين رفح وخانيونس لاستقبال القوات، مع مشاورات جارية مع جاكرتا حول آلية النشر والنقل، دون تحديد موعد رسمي لوصولها، فيما ستتولى القوة الدولية مهام الأمن ونزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار.

بدأت الاستعدادات لوصول آلاف الجنود الإندونيسيين إلى قطاع غزة للعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11" بأن التحضيرات الميدانية انطلقت بالفعل لاستيعاب القوات الإندونيسية ودمجها ضمن القوة الدولية، دون تحديد موعد رسمي لوصولها حتى الآن، مرجحة أن تكون إندونيسيا أول دولة ترسل قوات أجنبية إلى غزة.

ووفق المصادر، جرى تجهيز منطقة جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخانيونس لاستقبال القوات، حيث تم الإعلان عن جاهزية المنطقة من حيث الموقع، فيما تحتاج المباني والمساكن إلى بضعة أسابيع لاستكمال تجهيزها.

كما أشارت التقارير إلى وجود مشاورات جارية مع جاكرتا حول الخطة الأولية لنشر القوات وآلية نقلها إلى القطاع.

ويقدر عدد الجنود الإندونيسيين ببضعة آلاف، في حين سبق للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أن أعلن استعداد بلاده لإرسال نحو 20 ألف جندي إلى غزة.

ومن المتوقع أن يصل سوبيانتو إلى واشنطن في 19 شباط/فبراير الجاري، للمشاركة في اجتماع "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب، فيما لم يصدر تعليق رسمي من إندونيسيا أو قيادة القوة الدولية بشأن هذه التقارير.

وتتولى قوة الاستقرار الدولية مهام قيادة العمليات الأمنية في غزة، ونزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي واللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية.

ويأتي ذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، منهيا حربا استمرت عامين وخلفت عشرات آلاف الضحايا ودمارا واسعا في البنية التحتية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بعشرات المليارات من الدولارات.