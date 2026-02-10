الشاباك يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة بادعاء تواصلهم مع مجموعة في لبنان مرتبطة بحماس

الشاباك والجيش الإسرائيلي اعتقل خمسة شبان في الضفة هم محمد صدقة ومحمد براهمة من قرية عنزة ومحمد خليل من رام الله وضياء الدين حمد وناصر عصيدة من قرية تل، بادعاء أن المجموعة اللبنانية طلبت منهم تشكيل "خلية عسكرية"

اعتقل الشاباك والجيش الإسرائيلي خمسة شبان من الضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خمسة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية، بادعاء تجنيدهم في لبنان وتكليفهم بمهمة تصوير مستوطنة والتدرب على إطلاق النار لتنفيذ عملية مسلحة، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وحسب بيان صادر عن الشاباك اليوم، الثلاثاء، فإنه تم اعتقال محمد صدقة، في سكان قرية عنزة في الضفة الغربية، وجرى التحقيق معه بادعاء زيارته للبنان، وتجنيده على أيدي شخص لبنان يدعى موسى أبو سيف، لتنفيذ أنشطة في الضفة وتجنيد أشخاص آخرين لتشكيل "خلية عسكرية".

وأضاف البيان أن صدقة ضم إلى "الخلية" عدة أشخاص، بينهم محمد خليل من سكان رام الله ومحمد براهمة من سكان عنزة، وقد اعتقلهما الشاباك واقتادهما إلى التحقيق.

الشبان المعتقلون من الضفة وأعضاء في المجموعة اللبنانية (صورة نشرها الشاباك)

وتابع البيان أن صدقة استمر في التواصل مع المجموعة في لبنان إلى حين اعتقاله، من خلال شبكات اجتماعية وتطبيق ألعاب.

وذكر البيان أن الشاباك اعتقل شابين من قرية تل في الضفة وحقق معهما، هما ضياء الدين حمد وناصر عصيدة، وأنه خلال التحقيق معهما تبين أن المجموعة اللبنانية نفسها جندتهما.

وجاء في بيان الشاباك أن تجنيد الشبان نفذه أشخاص لبنانيون، أحدهم يدعى مجاهد، وشخصان آخران يطلق عليه تسمية "أبو أحمد" و"أبو وحيد" وتواصلوا مع الشابين حمد وعصيرة من خلال شبكات اجتماعية ومنصات أخرى.

وادعى الشاباك أن هذين الشابين تم تدريبهما على إطلاق النار أيضا، والتقطا صورا لمستوطنة في الضفة، وأن اللبنانيين اتفقوا معهما على تحويل مال إليهما من أجل شراء أسلحة.

وحسب الشاباك، فإن الشخص الذي يترأس المجموعة اللبنانية يُدعى مجاهد دهشة، وأنه يرتبط بعلاقة مع عناصر في حركة حماس.