إحباط مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية ضد مسؤولين كبار وأكاديميين وصحافيين إسرائيليين

رصدت منظومة السايبر القومية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مئات محاولات الهجوم السيبراني من جهات قالا إنها استخباراتية من إيران، واستهدفت مسؤولين كبارا في الحكومة الإسرائيلية وآخرين سابقين وحاليين في أجهزة الأمن، والصناعات الأمنية، بالإضافة إلى صحافيين وأكاديميين ومواطنين.

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) ومنظومة السايبر القومية اليوم، الأربعاء، رصد ارتفاع ملحوظ في محاولات جهات استخبارات إيرانية اختراق حسابات "جوجل" خاصة وتطبيقات المراسلة على الهواتف الشخصية لمسؤولين كبار في الحكومة، وآخرين سابقين وحاليين في أجهزة الأمن، والصناعات الأمنية، بالإضافة إلى صحافيين وأكاديميين ومواطنين.

وبحسب ما جاء في بيان مشترك لهما، فإن مئات محاولات الهجوم السيبراني رصدت خلال الشهور الأخيرة ومنذ الحرب الإسرائيلية على إيران في حزيران/ يونيو 2025.

وأشار الشاباك ومنظومة السايبر القومية، إلى أنهما عملا على إحباط الهجمات السيبرانية، بما يشمل "إصدار تحذيرات محددة بشأن هذه التهديدات، وتقديم إرشادات لإجراء فحوصات لاكتشاف أي نشاط غير اعتيادي، وحظر وإزالة عمليات وصول غير معروفة إلى الحسابات، وتقديم توجيهات لتعزيز حماية الحسابات والأمن الشخصي، بموازاة تنفيذ حملات لرفع الوعي وتوفير أدوات مختلفة للحماية".

وقالا إن "الهدف من هذه المحاولات هو جمع معلومات شخصية ومهنية يمكن استخدامها لتعزيز أنشطة ’إرهابية’ وتجسسية وعمليات تأثير، ضمن أسلوب يعرف بـ’التصيد الموجّه’. ومن بين ما يشمل ذلك توجها شخصيا مخصصا وفق اهتمامات المستهدف، مع انتحال شخصية معروفة ودعوته إلى لقاء أو لتحميل ملفات عبر رابط، إضافة إلى رسائل تصيد احتيالية تهدف إلى دفع المستهدف لتسليم بيانات تسجيل الدخول وخصوصا كلمة المرور، وحتى رمز التحقق الإضافي لحسابات ’جوجل’ أو ’تليغرام’ أو ’واتس آب’، وبذلك يتم الحصول فعليا على وصول كامل إلى هذه الحسابات".

وأوصى الشاباك ومنظومة السايبر القومية، بـ"تعزيز إعدادات الأمان في خدمات ’جوجل’ وبرامج المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال تفعيل التحقق بخطوتين، وتحديد بريد إلكتروني للاسترجاع، وإجراء فحص للحسابات المرتبطة. كما أطلقت كل من ’جوجل’ و’واتس آب’ مؤخرا برامج للحماية المتقدمة تتضمن وسائل حماية مشددة مخصصة لكبار الشخصيات وللأشخاص الذين يمتلكون معلومات حساسة. يوجب الحذر تجاه التوجهات الواردة من جهات جديدة، وتجنب تسليم معلومات شخصية أو الضغط على روابط تصل من مصادر غير معروفة".