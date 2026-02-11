الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال عمليّة عسكريّة في 12 بلدة شماليّ الضفة الغربيّة

أنهى الجيش الإسرائيلي حملة أمنية شمالي الضفة الغربية طالت 12 بلدة، تضمنت مداهمات واعتقالات وهدم مبانٍ. وأوقف عشرات المشتبهين، بينهم من "حماس" و"الجهاد" وفق ادّعائه، وصادر أموالًا وأسلحة ومركبات، مع تنفيذ عمليات إضافية بمناطق متفرقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، استكمال عمليّة عسكريّة شملت اعتداءات واعتقالات وهدم منازل في 12 بلدة، شماليّ الضفة الغربيّة المحتلة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أنه "استكمل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عملية واسعة النطاق لإحباط الإرهاب واعتقال (أهال)، حيث نُفِّذت عمليات في 12 قرية على طول خط التماس (شمالي الضفة) على مدار الـ24 ساعة الماضية".

وقال إنه "في إطار العملية، ألقت قوات من وحدة ’إيغوز’ وقوات أمنية أخرى، بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، القبض على عدد من المنتمين إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي".

كما "صادرت القوات أموالا تُقدَّر بعشرات آلاف الشواقل، واستجوبت عشرات المشتبه بهم في أنشطة، من بينهم مشتبه بهم في تهريب مقيمين غير شرعيين إلى إسرائيل".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "في عملية موازية في قرية برطعة، هدمت قوات الإدارة المدنية ثلاثة مبانٍ غير قانونية، وصادرت عشرات المركبات المسروقة".

وأضاف أنه "في عمليات إضافية نُفذت طوال الليل في أنحاء الضفة الغربية، ألقت قوات الجيش الإسرائيلي القبض على 23 شخصا مطلوبا، وصودرت بنادق كلاشينكوف ومسدسات وخراطيش وذخيرة وقطع أخرى للأسلحة".