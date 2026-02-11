إسرائيليات | أخبار
11/02/2026 - 13:57

الشرطة الإسرائيلية تحقق في قضية أمنية جديدة "ستتسبب بهزة أمنية"

لتطور هذه القضية قد تكون تبعات كبيرة ويتسبب "بحرج وطرح أسئلة كبيرة جدا بما يتعلق باستخدام معلومات داخلية من داخل جهاز الأمن عموما والجيش الإسرائيلي خاصة، وضالع فيها مشتبهون بتنفيذ أفعال مقابل طمع بالمال"

مقر وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي في تل أبيب (Getty Images)

تحقق الشرطة الإسرائيلية في قضية أمنية جديدة، واعتقل في إطار التحقيق عدد من المشتبهين، لكن تفاصيلها لا تزال تخضع لتعتيم شديد، ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن قسما من تفاصيلها قد يسمح بالنشر عنه غدا، الخميس.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن هذه القضية الأمنية حساسة للغاية وتتعلق بعدد من الضباط الذين يتولون مناصب في الجيش الإسرائيلي، ومن شأن الكشف عن تفاصيل في القضية أن يتسبب "بحرج وطرح أسئلة كبيرة جدا حول معلومات داخلية وقدرة الاحتفاظ وأهمية الحفاظ على سرية وأمن المعلومات".

ونقلت القناة 12 عن مسؤول مطلع على تفاصيل القضية قوله، إن "هذه قضية ستسبب هزة أرضية. وهذه قضية أمنية خطيرة ضالع فيها مشتبهون بتنفيذ أفعال مقابل طمع بالمال".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن لتطور هذه القضية قد تكون تبعات كبيرة بكل ما يتعلق باستخدام معلومات داخلية من داخل جهاز الأمن عموما والجيش الإسرائيلي خاصة.

"مساعدة العدو بالحرب وتلقي رشوة" ضمن اتهام شقيق رئيس الشاباك بتهريب بضائع لقطاع غزة
وأشارت إلى أن المحققين يحاولون معرفة ما إذا تمت إساءة استخدام مشتبهين لمعلومات حساسة لصالح مصالح شخصية، خاصة وأن المشتبهين في القضية هم في "مستويات رفيعة وفي قلب العمل الأمني".

