نتنياهو يكرر نفي علمه بخطة "سور أريحا" حول هجوم "طوفان الأقصى"

نتنياهو في بيان ردا على اتهامات ضده: "رئيس الحكومة لم يطلع أبدا على خطة ’سور أريحا’، ولم تصل إلى رئيس الحكومة أبدا، وقبل أربعة أيام من 7 أكتوبر، أكدت ’أمان’ أن حماس لم تطور بديلا حقيقيا لما تحت الأرض"، أي

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، اتهامات له بأنه اطلع على خطة حماس حول هجوم يشمل توغلا في الأراضي الإسرائيلية، ويطلق عليها تسمية "سور أريحا"، وكانت مشابهة جدا لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر العام 2023.

وجاء نفي نتنياهو ردا على تقرير الصحافي رونين بيرغمان في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، حيث كتب بيرغمان أن نتنياهو تلقى خطة حماس، "سور أريحا"، المفصلة في نيسان/أبريل العام 2018، ومن الجائز أنه تلقى هذه الخطة هذه الخطة مرة أخرى في العام نفسه، بعد أن استعرضها الشاباك أمام مجلس الأمن القومي، وكان نتنياهو قد تلقى ملخص يوم دراسي وذُكرت الخطة خلاله، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2022.

وقال نتنياهو في بيانه، اليوم، حول تقرير بيرغمان إن "هذا لم يحدث. ورئيس الحكومة لم يطلع أبدا على خطة ’سور أريحا’، ولم تصل إلى رئيس الحكومة أبدا".

وأضاف نتنياهو أنه "اطلع على فكرة عامة لتوغل بري قدمتها شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، في العام 2018، ورُفضت في حينه، وقدمت مرارا بعدها، وبضمن ذلك قبل 4 أيام من 7 أكتوبر"، وأنه قدم تقريرا إلى مراقب الدولة حول التطرق لإمكانية التوغل من غزة على مر السنين، وأن "من يقرأ الرد المفصل الذي قدمه رئيس الحكومة إلى مراقب الدولة (في إطار تحقيقه في هجوم 7 أكتوبر) يدرك أن ليس رئيس الحكومة الذي يجافي الحقيقة، وإنما أولئك الذين يشوهون الحقائق من أجل مناكفته".

أضرار في عسقلان جراء قصف صاروخي من غزة، في 7 أكتوبر ( Getty Images)

واستعرض نتنياهو في بيانه ما وصفها بأنها "حقائق":

في العام 2016، طرح نتنياهو سوية مع الوزيرين يوفال شطاينيتس وأفيغدور ليبرمان التخوف من سيناريو التوغل البري. "وعندما قال المسؤولون الأمنيون لرئيس الحكومة إن العائق العلوي (جدار عن حدود غزة) قوي للغاية والخطر الحقيقي هو توغل عبر الأنفاق، قاد رئيس الحكومة بناء العائق تحت الأرض الذي سدّ طريق الأنفاق".

في العام 2017، "أبلغ رئيس الحكومة لجنة رقابة الدولة في الكنيست بخطر التوغل البري"؛ وفي العام 2018، "عممت ’أمان’ وثيقة استعرضت التوغل فوق سطح الأرض على أنها فكرة أولية ’وتنفيذه الشامل ليس معقولا’".

وتابع نتنياهو في بيانه أنه في العام 2019، "كررت ’أمان’ التأكيد على أن الفكرة لم تغرس لدى حماس وأن ’تنفيذ حماس الخطة ليس معقولا"؛ وفي العام 2021، "بعد عملية ’حارس الأسوار’ العسكرية قررت ’أمان’ أن حماس فشلت خلال العملية العسكرية في جهدها بالتوغل وأن ’هذا الأمر أدى إلى فقدان ثقة حماس بالقدرة على تنفيذ توغل بري".

وحسب بيان نتنياهو، فإن "في تلك الفترة، كانت ’أمان’ قد تلقت معلومات واضحة حول وجود خطة ’سور أريحا’، وبضمن ذلك بدء تدريبات لتنفيذها، لكن هذه المعلومات لم يبلغ رئيس الحكومة بها".

وفي شباط/فبراير العام 2023، "قرر الشاباك أن ’حماس مستمرة في معاناتها من جراء غياب حل عسكري فعّال للعائق الإسرائيلي عند حدود غزة، بشكل يقلص قدراتها لتنفيذ التوغل البري".

وختم نتنياهو بينه بأنه "في 3 تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، أي أربعة أيام قبل 7 أكتوبر، قررت ’أمان’ أنه منذ (عدواني) الجرف الصامد (في العام 2014) وحارس الأسوار (في العام 2021) لم تطور حماس بديلا حقيقيا لما تحت الأرض"، أي توغل لإسرائيل عبر أنفاق.

لكن أقوال نتنياهو الواردة في بيانه الحالي هي تكرار لأقواله السابقة، والتي بسببها يتهمه ضباط في الجيش ومسؤولون في أجهزة الأمن، بأنه يسعى عمليا إلى تحميل مسؤولية الإخفاق الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر على المسؤولين الأمنيين والأجهزة الأمنية وأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن ذلك.