بضمنها الهجوم على إيران: جندي ومواطن إسرائيليان استخدما معلومات سرية للمراهنة على العمليات العسكرية

تورط جندي احتياط ومواطن باستخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة عبر منصة "بولي ماركت" على عمليات إسرائيلية، بينها هجوم على إيران. وُقد وجّهت لهما تهم أمنية ورشوة وعرقلة العدالة، فيما أكد الجيش عدم وقوع ضرر عملياتي.

استخدم جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي، يشغل منصبًا حساسًا، ومواطن، معلومات سرية للمراهنة عبر الإنترنت على العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكسب المال، فيما أتاحت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، نشر تفاصيل القضية.

ووجّهت النيابة العامة الإسرائيلية، إليهما، تهمًا تتعلق بجرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة؛ كما يُشتبه في تورّط جندي آخر بالاحتياط في القضية.

وتمت المراهنة، التي استُخدمت فيها معلومات اطّلع عليها جنديّا الاحتياط، بحكم وظيفتيهما في الجيش، عبر منصّة المراهنات الرقمية "بولي ماركت".

ومن ضمن المعلومات السرية التي استُخدمت للمراهنة عبر "بولي ماركت"، هي أن إسرائيل كانت ستشنّ هجومًا على إيران في حزيران/ يونيو في تاريخ محدّد.

وتُعدّ "بولي ماركت" من أبرز منصات المراهنات الرقمية، ويُطلب من مستخدمي المنصة، المراهنة بـ"نعم" أو "لا" على سؤال بشأن ما إذا كان حدث ما، سيقع في المستقبل.

وتشمل هذه الأحداث التي يمكن المراهنة عليها، مجالات سياسية، ورياضية، وثقافية، وأمنية، وبيئية، وغيرها.

وتربط المنصات بين البائعين والمشترين، وتحتفظ بالأموال، حتى وقوع الحدث.

وذكر بيان مشترك صدر عن جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، ووزارة الأمن والشرطة، أنه "أُلقي القبض، مؤخرًا، على عددٍ من المشتبه بهم، بينهم مدنيّ وعسكريّ احتياطيّ، للاشتباه في ممارستهم للمراهنة عبر موقع ’بولي ماركت’ الإلكتروني، والمتعلقة بوقوع عملياتٍ عسكرية، استنادًا إلى معلوماتٍ سريةٍ، اطلع عليها العسكريون الاحتياطيون، بحكم خدمتهم في الجيش".

وأضاف البيان أنه "في ختام تحقيقٍ أجرته الشرطة العسكرية، وجهاز الشاباك، وبعد تكوين أدلّة كافية ضّد المدنيّ والعسكريّ الاحتياطيّ، قرّرت النيابة العامة مقاضاتهما بتهم تتعلق بجرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة".

الجيش الإسرائيليّ ينفي وقوع أيّ "ضرر عملياتيّ"

من جانبه، قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنه "ينظر بمنتهى الخطورة إلى أي عمل يهدّد أمن الدولة، ولا سيّما استخدام المعلومات السرية للغاية، لتحقيق مكاسب شخصية، كما يتّضح من المعلومات التي حصل عليها الجيش".

وأضاف أن "هذا خرق أخلاقي جسيم، وتجاوُز واضح للخطوط الحمراء، وهو ما يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، وما هو متوقع من منتسبيه، وستُتَّخذ الإجراءات الجنائية والقيادية ضد أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "نود أن نوضح أنه وفقًا لنتائج التحقيق، لم يلحق أي ضرر عملياتيّ من جرّاء الحادث الحالي (استخدام المعلومات السرية والمراهنة بها)".

وذكر أنه "لن يتسامح مع هذا النوع من السلوك، وفي أعقاب الحادث، تم اتخاذ خطوات، وستُشَدَّد الإجراءات في جميع وحدات الجيش الإسرائيلي، بهدف منع تكرار حوادث مماثلة".