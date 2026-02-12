نتنياهو: ترامب يعتقد أن شروطه قد تهيئ لاتفاق جيد مع إيران وشددت على العناصر المهمة لإسرائيل

نتنياهو: "ترامب يعتقد أن الشروط التي يضعها إلى جانب حقيقة أنهم يدركون بالتأكيد أنهم أخطأوا في المرة السابقة حينما لم يبرموا اتفاقا، قد تهيئ الظروف للتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أن الشروط التي يضعها قد تهيئ الظروف للتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي أقوال نتنياهو مع انتهاء زيارته لواشنطن وغداة لقائه بترامب في البيت الأبيض، حيث جرت مباحثات بينهما بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران بعدما عقدت جولة أولى منها في سلطنة عمان يوم الجمعة الماضي.

وأشار إلى أن المحادثات مع ترامب ركزت على عدة ملفات، لكنها تمحورت فعليا حول المفاوضات الأميركية مع إيران.

وذكر نتنياهو، أن ترامب "يعتقد أن الإيرانيين قد تعلموا بالفعل مع من يتعاملون. وهو يعتقد أن الشروط التي يضعها إلى جانب حقيقة أنهم يدركون بالتأكيد أنهم أخطأوا في المرة السابقة حينما لم يبرموا اتفاقا، قد تهيئ الظروف للتوصل إلى اتفاق جيد".

وزاد "لقد أراد (ترامب) أن يسمع رأيي، وقد عبرت عن قدر من التشكيك العام إزاء جدوى أي اتفاق مع إيران، لكنني قلت إنه إذا تم التوصل فعلا إلى اتفاق، فيجب أن يتضمن العناصر المهمة جدا بالنسبة لإسرائيل، وبرأيي ليس لإسرائيل وحدها".

وأضاف نتنياهو، أن "الأمر لا يتعلق بالبرنامج النووي فحسب، بل أيضا بالصواريخ الباليستية، وكذلك بالأذرع الإيرانية. عند هذه النقطة يمكن القول إن المحادثات انتهت، وأنها قد تناولت بالطبع أيضا غزة والمنطقة بأسرها، إضافة إلى قضايا أخرى".

إلى ذلك، لن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع قادة "مجلس السلام" المقرر له الأسبوع المقبل، فيما أفاد مكتبه بأنه سيشارك عن بعد في مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل (إيباك) المقرر له الأسبوع المقبل أيضا بواشنطن.