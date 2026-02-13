استطلاع: غالبية عظمى إسرائيلية تستبعد إمكانية نزع سلاح حماس

في حال تشكيل قائمة عربية مشتركة، فإنها ستحصل على 12 مقعدا، وبدون تشكيلها تحصل الأحزاب العربية على 10 إلى 11 مقعدا؛ نتنياهو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة بين جميع منافسيه، لكن يبدو أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون بلا حسم

استبعدت غالبية عظمى من الجمهور في إسرائيل إمكانية أن يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل في نهاية المطاف، ويعتقد 47% أنه لن يتم نزع سلاحها، وقال 28% إنه سيتم نزع سلاحها بشكل جزئي، بينما اعتبر 12% أنه سيتم نزع سلاح حماس كله، وقال 13% إنهم لا يعرفون الإجابة.

جاء ذلك في استطلاع نشرته القناة 12 مساء أمس، الخميس. وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 26 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت 21، حزب الديمقراطيين 11 مقعدا، حزب برئاسة غادي آيزنكوت 11 مقعدا، شاس 9، "يسرائيل بيتينو" 9، "عوتسما يهوديت" 9، "ييش عتيد" 7، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

وحسب هذه النتائج، ستكون الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزبي بينيت وآيزنكوت ممثلة بـ59 مقعدا، وأحزاب الائتلاف 51، والقائمة المشتركة 10 مقاعد، ما يعني أن أيا من معسكري المعارضة والائتلاف لن يتمكن من تشكيل حكومة.

لكن في حال خاضت الانتخابات قائمة عربية مشتركة، تضم الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة وحزب التجمع، فإنها ستحصل على 12 مقعدا، ويتراجع الليكود إلى 25 مقعدا، وحزب بينيت إلى 20 مقعدا، وسيبقى عدد مقاعد الأحزاب الأخرى دون تغيير. وبهذه النتيجة ستتراجع قوة المعارضة مع بينيت وآيزنكوت إلى 58 مقعدا، والائتلاف إلى 50، ويرتفع تمثيل الأحزاب العربية في القائمة المشتركة إلى 12 مقعدا.

وفي حال عدم تشكيل قائمة مشتركة، خاضت الانتخابات قائمة تضم حزب "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، وحزب يمثل جنود الاحتياط برئاسة يوعاز هندل، فإن قائمة كهذه ستحصل على 4 مقاعد، ويتراجع الليكود إلى 25 مقعدا، وحزب بينيت إلى 20، كما سيتراجع حزب آيزنكوت إلى 10 مقاعد، "ييش عتيد" 6، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5، وباقي الأحزاب بدون تغيير.

في هذه الحالة ستتوزع المقاعد في الكنيست إلى 56 لأحزاب المعارضة مع بينيت وآيزنكوت، و50 لأحزاب الائتلاف، و4 لقائمة غانتس وهندل التي ليس واضحا إلى أي معسكر ستنضم، و10 للأحزاب العربية.

وفيما يتعلق بالملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، يحصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 38% مقابل بينيت الذي يحصل على 35%؛ ويحصل نتنياهو على 41% مقابل يائير لبيد الذي يحصل على 24%؛ 40% لنتنياهو مقابل 30% لآيزنكوت؛ 39% لنتنياهو مقابل 22% لأفيغدور ليبرمان.

في حال جاءت نتائج الانتخابات بدون حسم لأي من معسكري الائتلاف والمعارضة، يفضل 38% تشكيل حكومة وحدة، وأيد هذه الإمكانية 57% من ناخبي أحزاب الائتلاف. وأيد 26% تشكيل حكومة من أحزاب المعارضة ودعم القائمة الموحدة للحكومة من خارجها، وأيد هذه الإمكانية 43% من ناخبي أحزاب المعارضة. وفضّل 24% إجراء جولة انتخابات أخرى، فيما قال 12% إنهم لا يعرفون الإجابة.

وأيد 47% اتهام أحزاب المعارضة لنتنياهو بأنه زوّر بروتوكولات لمداولات أمنية حول 7 أكتوبر وقدمها إلى مراقب الدولة، فيما قال 32% إن نتنياهو لم يزورها، وأجاب 21% إنهم لا يعرفون.

ويعتقد 52% أن الهدف الأساسي لقانون التجنيد الذي يمنح تسهيلات للحريديين في الخدمة العسكرية هو الحفاظ على حكومة نتنياهو، فيما اعتبر 35% أن هدف القانون هو تجنيد الحريديين، وقال 13% إنهم لا يعرفون هدف القانون.

وحسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، فإن الليكود يحصل على 26 مقعدا، حزب بينيت 24، "الديمقراطيون" 10، حزب آيزنكوت 9، "عوتسما يهوديت" 9، "يسرائيل بيتينو" 9، شاس 8، "ييش عتيد" 7، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 6، القائمة الموحدة 5.

وفي حال تشكيل القائمة المشتركة فإنها ستحصل على 12 مقعدا، وسيتراجع الليكود إلى 25، وحزب بينيت إلى 23، وعوتسما يهوديت" إلى 8، و"يسرائيل بيتين" إلى 8، وشاس إلى 7، بينما تبقى باقي النتائج دون تغيير، لكن حزب الصهيونية الدينية يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد.

وفيما يتعلق بالملاءمة لرئاسة الحكومة، يحصل نتنياهو على 41% مقابل 40% لبينيت؛ 42% لنتنياهو مقابل 38% لآيزنكوت؛ 46% لنتنياهو مقابل 30% لليبرمان؛ 47% لنتنياهو مقابل 30% للبيد.

وقال 47% إنهم لا يصدقون رواية نتنياهو في البروتوكولات لأمنية حول 7 أكتوبر، بينما قال 28% إنهم يصدقون روايته، وقال 25% إنهم لا يعرفون.