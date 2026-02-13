زامير في رفح: لا تنازل عن نزع سلاح غزة وحماس ونحتفظ بخطط للحسم العسكري

زامير: "لا تنازل عن هدف الحرب المتمثل في نزع السلاح الكامل من قطاع غزة ونزع سلاح حماس، ونحن نعمل وفقا لتوجيهات المستوى السياسي وبالتوازي نحتفظ بخطط للحسم العسكري".

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الجمعة، تقييما للأوضاع في غزة أثناء تواجده في رفح جنوبي القطاع بدعوى الاشتباكات التي وقعت خلال الأسبوع الأخير، وقد أوعز بتعميق "عملية تطهير المنطقة مع التركيز على ضرب البنى التحتية تحت الأرض".

وقال زامير، إنه "خلال الحرب حققنا إنجازا غير مسبوق حيث تم تدمير جميع كتائب خط المواجهة الأمامية التابعة لحماس، إذ جرى حسم حماس عسكريا وعاد جميع" الأسرى إلى بيوتهم.

وأضاف أن "الجيش منتشر على طول ’الخط الأصفر’، وهو يسيطر على مداخل القطاع ويقوم بتطهير المنطقة من البنى التحتية، ونحن مستعدون للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وسنرد على أي خرق وسنحرم العدو من قدراته"، مشيرا إلى اغتيال العديد من عناصر وقادة الفصائل الفلسطينية.

وتابع زامير "لا تنازل عن هدف الحرب المتمثل في نزع السلاح الكامل من قطاع غزة ونزع سلاح حماس، ونحن نعمل وفقا لتوجيهات المستوى السياسي وبالتوازي نحتفظ بخطط للحسم العسكري ومستعدون للعمل بشكل هجومي كلما اقتضت الحاجة".

وعدّ تحقيق إنجازات في جميع جبهات القتال على مدار السنتين الأخيرتين، معتبرا أنه "لا حصانة للإرهاب، وما ينطبق على غزة ينطبق كذلك على بقية المناطق، وسنواصل التركيز وقطع التهديدات بحزم وبروح هجومية".

وختم زامير بالقول "خلال الأسبوع الأخير قمنا بتأسيس الفرقة 38، التي ستعزز القدرة العملياتية والقوة البرية للجيش. لقد أثبتت الحرب أهمية الفرق باعتبارها قوة تحرك عجلات آلة الحرب للجيش وعنصرا حيويا في الحسم والانتصار في معركة مستمرة ومتعددة الساحات".

وتأتي أقوال زامير في وقت تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش بشكل يومي منذ بدء سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ورغم بدء المرحلة الثانية منه لا تزال تل أبيب تتنصل من البروتوكول الإنساني واستحقاقاتها من حيث استكمال انسحاب قوات الجيش من القطاع وإعادة الإعمار، فيما تفرض قيودا مشددة على معبر رفح بعد إعادة فتحه بشكل محدود.