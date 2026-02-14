ساعر سيشارك في اجتماع "مجلس السلام" بواشنطن بدلا من نتنياهو

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة بدلا من نتنياهو في اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة، والذي سيتناول إعادة الإعمار ونشر قوة استقرار دولية في القطاع.

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إيفاد وزير خارجيه غدعون ساعر للمشاركة في اجتماع قادة "مجلس السلام" بشأن غزة المقرر له في واشنطن الأسبوع المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي ذلك غداة إعلان مكتب نتنياهو بعيد انتهاء زيارته لواشنطن، بأنه لن يتوجه للمشاركة في اجتماع "مجلس السلام"، بينما سيشارك في مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل (إيباك) عن بعد.

وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا هذا الأسبوع، إن ترامب سيعلن خلال اجتماع "مجلس السلام" عن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تفاصيل خطط لإنشاء قوة استقرار معتمدة من الأمم المتحدة في القطاع.

ومن المتوقع أن تحضر وفود من 20 دولة على الأقل، من بينهم رؤساء دول، اجتماع "مجلس السلام" الذي أقر مجلس الأمن الدولي تأسيسه في إطار خطة ترامب لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وانضمت للمجلس قوى من منطقة الشرق الأوسط، منها تركيا ومصر والسعودية وقطر، بالإضافة إلى دول صاعدة كبرى مثل إندونيسيا، لكن قوى عالمية وحلفاء واشنطن الغربيين أبدوا حذرا.

وقال المسؤولون الأميركيون، إن الاجتماع سيركز على غزة، في وقت تضغط إدارة ترامب من أجل إحراز تقدم نحو الخطوات التالية المنصوص عليها في الخطة. ومن بينها نشر قوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع استمرار انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حركة حماس.

وأشاروا إلى أن ترامب سيعلن أن عدة دول تعتزم تقديم آلاف الجنود لقوة الاستقرار المتوقع نشرها في غزة خلال الشهور المقبلة.