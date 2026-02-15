نتنياهو: يجب إنجاز العمل بنزع أسلحة حماس وبضمنها الخفيفة وألا تكون لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم

أكد بنيامين نتنياهو ضرورة استكمال نزع سلاح حماس كليًا، بما يشمل الخفيف، مشيرًا إلى تدمير 150 كيلومترًا من أصل 500 من أنفاق غزة. وشدد على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يمنعها من تخصيب اليورانيوم.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن على إسرائيل التأكّد من "إنجاز المهمة" بنزع أسلحة حماس وبضمنها الخفيفة كذلك، مشيرا إلى تدمير جيش الاحتلال، 150 كيلومترا من الأنفاق في قطاع غزة من أصل 500 كيلومتر، ومشدّدا على أن أي اتفاق يمكن أن تتوصّل إليه واشنطن مع طهران، يجب أن يضمن "ألّا تكون لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها نتنياهو، أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في القدس المحتلة، مساء اليوم، بعد وقت وجيز من دعوة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، حركة حماس، إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري".

وقال نتنياهو: "نحن عازمون على إتمام خطّة ترامب المكوّنة من 20 بندًا، ولتحقيق ذلك، يجب على حماس نزع سلاحها، وتجريد قطاع غزة من السلاح".

وشدّد على أنه "يجب ألا يكون هناك أي أسلحة خفيفة، فهم يذبحون شعبهم بها اليوم، تمامًا كما ذبحوا اليهود في 7 تشرين الأول/ أكتوبر"، على حدّ قوله.

وأكد أنه "لا تزال لديهم أنفاق"، مضيفا: "لقد دمّرنا 150 كيلومترًا من الأنفاق من أصل 500، ونحتاج إلى إتمام العمل".

وتابع: "يجب ألا نترك لهم مختبرات إنتاج أيضًا، لأنهم يحاولون التسلّح"، مشيرا إلى أنه "يمكن القيام بذلك بسهولة، أو بصعوبة".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "سنمنح الرئيس (ترامب) و’مجلس السلام’ فرصة للقيام بذلك، وسنرى".

وفي كلمته، تطرّق نتنياهو إلى اجتماعه المغلق مع الرئيس الأميركيّ، الأسبوع الماضي، وقال إن "التركيز كان منصبًّا على إيران. الرئيس ترامب مصمّم على استنفاد جميع الفرص المتاحة للتوصل إلى اتفاق، نظرا للظروف الراهنة".

وأضاف: "أعربتُ عن شكوكي، لأن إيران تعتمد كليا على أكاذيبها".

وتابع: "تحدثنا عن غزة أيضا، وبعد (الهجوم) الذي تعرضنا له في السابع من أكتوبر، وضعنا ثلاثة أهداف: إعادة الرهائن، والقضاء على حماس، ونزع سلاح القطاع، وعلينا إنجاز هذه المهمة".

وذكر نتنياهو أنه في حال التوصل إلى اتفاق، ينبغي وضع "ضوابط فعّالة" على نزع سلاح إيران.

وأضاف: "لقد أعربتُ عن تشككي في أي اتفاق مع إيران، لأن إيران ثابتة في شيء واحد: الكذب. ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق، فيجب أن يتضمن عدة عناصر مهمة لأمن العالم وليس إسرائيل فقط: يجب أن تُخرَج جميع المواد النووية من إيران، ويجب ألّا يكون لديها أي قدرة على تخصيب اليورانيوم".

وبحسب نتنياهو، فإنه "يجب كذلك التعامل مع الصواريخ الباليستية؛ كما يجب تفكيك البنية التحتية الإرهابية التي تقودها إيران"، وفق قوله.