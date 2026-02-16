شركات إسرائيلية تطور برمجيات لاستخراج معلومات استخباراتية من المركبات

البرمجيات تسمح باختراق أنظمة مختلفة في السيارات، وتجمع معلومات حول مالك السيارة، ومعلومات متزامنة بين الشخص هدف التجسس والمركبة التي يستخدمها، والتعرف على مكانها بين عدد كبير من المركبات في الشارع، والاستماع إليه وتعقب حركته

في الصيف الماضي تسربت معلومات شخصية حول مئات آلاف المركبات من طراز فولكسفاغن والمواقع التي تواجدت فيها (توضيحية - Getty Images)

طورت شركات إسرائيلية وباعت برمجيات سيبرانية تسمح باختراق أنظمة مختلفة في السيارات، وتجمع من خلالها معلومات حول مالك السيارة، وتسمح هذه البرمجيات بجمع معلومات متزامنة بين هدف التجسس والمركبة التي يستخدمها، والتعرف على مكانها بين عدد كبير من المركبات في الشارع، والاستماع إليه بواسطة جهاز التحدث في المركبة وتعقب حركته.

تحتوي المركبات الجديدة على عشرات القطع المحوسبة التي تتصل ببعضها ومع سحابة منتج المركبة، وبذلك تسمح بمراقبة عن بعد لعمل أنظمة ضرورية مثل الكوابح وناقل الحركة والوسائد الهوائية والتوجيه، كما أن بطاقات "سيم" في المركبة تزود اتصالا متواصلا مع أنظمة الملاحة والوسائط المتعددة، وتسمح لمنتجي المركبات بالتوجه إلى معطيات المركبة والتعرف على مشاكل تشغيلية وتنفيذ تحديث برامج والعثور عليها في حال سرقتها أو حدوث خلل ما.

ويجعل هذا التطور المركبة ومالكها معرضان للاختراق أو للتجسس ويشكل خطرا على الخصوصية، وفي الصيف الماضي تسربت معلومات شخصية حول مئات آلاف المركبات من طراز فولكسفاغن والمواقع التي تواجدت فيها. وأوضح خبراء أن كمية المعلومات المحوسبة التي تنتجها المركبات وترسلها إلى السحابة تشكل خطرا أمنيا أيضا.

ويطلق على المعلومات الاستخباراتية التي تستخرج من المركبات تسمية CARINT. وقبل ثلاث سنوات أقام رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، ورئيس هيئة السايبر الأسبق في الجيش الإسرائيلي، يارون روزين، شركة السايبر الهجومي Toka، التي تخصصت في اختراق كاميرات مراقبة، وطورت الآن، وباعت أيضا، برمجيات سيبرانية هجومية قادرة على أنظمة الوسائط المتعددة للمركبات ورصد مكانها وتتبع تنقلها وكذلك تشغيل كاميرة المركبة وميكروفون جهاز التحدث المرتبط بالهاتف النقال، والتنصت على سائق المركبة دون علمه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

وصادقت وزارة الأمن الإسرائيلية على أن تسوق Toka وتبيع منجها السيبراني، وتم استعراضه أمام عدد من الزبائن المحتملين. ونقلت الصحيفة عن الشركة أنها لم تعد تبيع هذا المنتج في العام 2026.

وتشبه هذه البرمجية السيبرانية برمجية التجسس "بيغاسوس" التي طورتها شركة NSO الإسرائيلية لاختراق وجمع بيانات واسعة من الهواتف الذكية. وقال خبير في هذا المجال إنه "يوجد في المركبات اليوم ست بطاقات سيم مختلفة ومتصلة مع العالم الخارجي. لكن فيما الهاتف مبني مع دفاعات سيبرانية، لأنه واضح أنه يحتوي معلومات شخصية حساسة، فإنه يوجد في المركبة حماية أقل لأن التخوف ليس من اختراق وإنما من أن المركبة ستُشغل أو تتعرض لحادث".

وأفادت الصحيفة بأنه توجد ثلاث شركات إسرائيلية على الأقل تعمل في مجال CARINT، بينها Toka، وأن شركة "رايزون" السيبرانية – الاستخباراتية التي بدأت مؤخرا بتسويق برمجية تتبع مركبات وتجمع معلومات من خلال كاميرات وإشارات ضوئية في الشوارع وهواتف ذكية.

وتسمح الأداة السيبرانية التي طورتها "رايزون" لأجهزة استخبارات وإنفاذ قانون بالعثور على مركبة ومعرفة مالكها بواسطة تحليل معطيات ونمط سفر المركبة وتتبعها بمساعدة بطاقة "سيم" في المركبة ومراقبة الاتصالات اللاسلكية والبلوتوث في المركبة، وفحص هذه المعلومات من خلال كاميرة للتعرف على لوحة أرقام المركبة ومصادر معلومات أخرى متاحة للهيئات الحكومية.

وتحولت المعلومات الاستخباراتية التي تستند إلى المركبات إلى أداة مركزية في عمل أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في العالم. وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023 طوّرت إسرائيل، بمساعدة شركات خاصة وكتطوعين من صناعة الهايتك، قدرات استخباراتية خاصة للعثور على مركبات نقلها ناشطو حماس من "غلاف غزة" إلى قطاع غزة، وتم لاحقا دمج هذه القدرات في الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة.

وأدت التطورات في هذا المجال إلى رفض الجيش الإسرائيلي شراء مركبات كهربائية صينية لضباطه في الخدمة العسكرية الدائمة، وكذلك إلى حظر دخول سيارات كهربائية صينية بملكية خاصة إلى قواعده العسكرية.

وطورت شركة إسرائيلية ثالثة في هذا المجال، باسم Ateros برمجية السايبر GeoDome التي بمقدورها الاتصال مع أنظمة تتعرف على لوحات أرقام مركبات، ودمجها من معلومات تستخرج من مجسات واتصالات خليوية وأنظمة معلومات حكومية. وأحد هذه المجسات موجود في إطار المركبة، الذي يوجد فيه جهاز محوسب لرصد ضغط الهواء فيه، ويبث المجس طوال الوقت معلومات إلى مجمع معلومات مركزي، ويؤدي إلى نشوء "بصمة إصبع" متميزة وبواسطتها تتمكن برمجية Ateros من التعرف على مركبة معينة قريبة من الشخص هدف للتجسس.

وأفادت الصحيفة بأن قراصنة إنترنت وباحثين في السايبر أجروا تجارب على السيطرة على مركبة بشكل كامل وبضمن ذلك تشغيلها أو وقف تشغيلها عن بعد، فيما ذكر باحثون إسرائيليون أنه في الأشهر الأخيرة طلب زبائن يمثلون حكومات الحصول على سيطرة على أنظمة تشعيل مركبة أيضا.