نتنياهو انشغل باتهام منظومة الأمن بالإهمال بدلا من بحث الملف الإيراني باجتماع للكابينيت

أفاد تقرير بأن نتنياهو استغل اجتماع الكابينيت المخصص لبحث إيران لاتهام المنظومة الأمنية بالتقصير في هجوم 7 أكتوبر، مستعرضا وثيقة مطولة من 55 صفحة، ما أثار استغراب وزراء توقعوا مناقشة ملفات إيران وغزة ولبنان.

عمد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى اتهام منظومة الأمن الإسرائيلية بالإهمال، لوقت مطوّل، بدلا من بحث الملف الإيراني، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، كان مخصّصا من أجل ذلك.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11") في تقرير نشرته، مساء الإثنين.

وذكر التقرير أنه في أحد الاجتماعات ​​الأخيرة للكابينيت، و"الذي كان يُفترض أن يتناول ملفّ إيران وقضايا أخرى، قرّر نتنياهو التطرّق إلى تحميل المنظومة الأمنية، مسؤولية (الفشل) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وبحسب وزيرين شاركا في الاجتماع، فقد "قرأ نتنياهو وثيقة ردّه على مراقب الدولة، المكوّنة من 55 صفحة بالكامل، متهمًا المنظومة الأمنية بالإهمال".

وقال الوزيران إنه "في مرحلة ما، بدا على عدد من المشاركين الملل، بل إن أحدهم كاد يغفو".

ونقلت "كان 11" عن وزير لم تسمّه، قوله إنه "كان مشهدًا غريبًا، فقد جئنا للاستماع إلى مراجعات بشأن إيران وغزة ولبنان، لكننا تلقينا مونولوغا مطوّلا، نُشر لاحقًا على الملأ". ولم يعقّب مكتب نتنياهو على التقرير.

يأتي ذلك فيما أثارت انتقائية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بشأن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، غضب مسؤولين أمنيين، شاركوا بمداولات أمنية، عشيّة الهجوم، مشيرين إلى "انتقائية" اتّبعها نتنياهو بشأن ذلك في اقتباسات نشرها، وقُدمِّت كجزء من ردّه على مراقب الدولة بشأن الهجوم.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، الأسبوع الماضي، مشيرة في تقرير إلى أن "الاقتباسات الانتقائية التي أدلى بها رئيس الحكومة، نجحت في إثارة غضب كبار المسؤولين الأمنيين، الذين شاركوا في تلك المناقشات".

ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين وصفهم برفيعي المستوى، أن "نتنياهو يُلحق ضررا لا يُمكن إصلاحه على المدى البعيد، ويُؤدي إلى تفكُّك العلاقات بين المستوى السياسيّ والمستويات المهنية (الأمنية) العليا، وذلك حينما يُدلي عمدا، خلال ساعات طويلة، بتصريحات مُقتضبة من دون مراعاة السياق الأوسع للسياسة التي يتبنّاها".