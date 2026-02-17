إحصائيات: وضع اليهود أفضل في 55 مؤشرا على جودة الحياة والعرب في 18

وضع اليهود أفضل من وضع العرب في مجالات جودة التشغيل والأمن الشخصي والصحة والبيئة، وبين النساء والرجال العرب توجد حالات إصابة بالسرطان أقل، وضع العرب أفضل في مؤشر نسبة الإنفاق على السكن من الدخل

أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن وضع اليهود أفضل من وضع العرب في 55 مؤشرا على جودة الحياة، بينما وضع العرب أفضل من اليهود في 18 مؤشرا، ويتساوى وضع المجموعتين في 5 مؤشرات.

حسب المعطيات، فإن وضع اليهود أفضل من وضع العرب في مجال جودة التشغيل، إلا أنه في العام 2024 سُجل ارتفاع بين العرب في نسبة الذين يعملون في وظائف تلائم مجال تعليمهم، ولأول مرة أصبحت نسبة العرب في هذه الناحية 76.4% وهي أعلى من نسبة اليهود التي كانت 72.5%.

وفي مجال الأمن الشخصي، فإن وضع اليهود أفضل من وضع العرب، لكن الإبلاغ عن تواتر الأضرار من جراء تصرفات عنيفة في الشارع بين العرب أدنى منها بين اليهود، والفجوة بين المجموعتين اتسعت في السنوات 2020 – 2024.

ووضع اليهود أفضل من العرب في المجال الصحي بما يتعلق بمؤشرات متوسط الأعمار بين الرجال خصوصا، ووفيات الأطفال، ونمط الحياة الصحي، والشعور بالكآبة، والتقدير الذاتي للصحة والسمنة الزائدة، وفي المقابل فإنه بين النساء والرجال العرب توجد حالات إصابة بالسرطان أقل.

وتوجد فجوة لصالح العرب في مؤشر الثقة بجهاز الصحة، وكان مؤشر متوسط أعمار النساء العربيات واليهوديات متساويا.

ووضع اليهود أفضل في مجال السكن والبنية التحتية، من خلال مؤشرات الرضى عن منطقة السكن والاكتظاظ، بينما وضع العرب أفضل في مؤشر نسبة الإنفاق على السكن من الدخل، بينما كان متساويا الرضى من المسكن والمواصلات العامة وانعدام الرضى من مدة الوصول إلى مكان العمل.

ووضع اليهود أفضل من العرب في معظم مؤشرات مجال التعليم والثقافة والمؤهلات. وفي مؤشر ساعات الدراسة في سن 15 – 17 عاما توجد مساواة بين المجموعتين، بينما في مؤشر الاستحقاق لشهادة بجروت مع 5 وحدات في الرياضيات فإن الفجوة لصالح اليهود ارتفعت في السنوات 2015 – 2024، وكانت نسبة الاستحقاق 36% بين اليهود و30% بين العرب في العام 2023.

ووضع اليهود أفضل في مجال المشاركة المدنية والحكم، لكن الفجوة لصالح اليهود في مؤشر الثقة بالحكومة تراجع من 46% في العام 2023 إلى 20% في العام 2024، وازدادت الفجوة بين النساء في وظائف إدارية في القطاع العام لصالح النساء اليهوديات من 45% في العام 2023 إلى 73% في العام 2024.

ووضع اليهود أفضل من وضع العرب في جميع مؤشرات مجال البيئة.

ووضع اليهود أفضل من وضع العرب في جميع مؤشرات مجال الرفاه الشخصي والاجتماعي، وتوجد فجوة لصالح العرب فقط في مؤشر التوقعات بالنسبة للمستقبل.

ووضع اليهود أفضل من وضع العرب في مجال مستوى الحياة المادي في جميع المؤشرات. وسُجل في كلا المجموعتين ارتفاع في مؤشر الرضى عن الوضع الاقتصادي وتقلصت الفجوة بينهما.

وضع اليهود في معظم مؤشرات الترفيه والثقافة والمجتمع أفضل من وضع العرب. وفي مؤشر الرضى من التوازن بين العمل ومجالات الحياة الأخرى وضع العرب أفضل، ووضع اليهود أفضل في مؤشر التجول في الأحراش والمحميات الطبيعية والحدائق الوطنية، واتسعت الفجوة لصالح اليهود في مؤشر النشاط التطوعي من 70% في العام 2023 إلى 80% في العام 2024.

ووضع اليهود أفضل من وضع العرب في مجال التكنولوجيا والمعلومات في معظم المؤشرات، بينما أفاد العرب بشعور أعلى بالأمن في بيئة الإنترنت.