اعتقال 4 فلسطينيين من أريحا بدعوى الانتماء لـ"داعش" والتخطيط لتنفيذ عملية

أعلنت شرطة وجيش الاحتلال اعتقال 4 فلسطينيين من مدينة أريحا بزعم الانتماء لتنظيم "داعش" والتخطيط لتنفيذ عملية، كما أعلنت الشرطة عن تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات في قرية عزون شرق قلقيلية.

اعتقلت قوات إسرائيلية من الجيش والشرطة، 4 فلسطينيين من مدينة أريحا بدعوى الانتماء لتنظيم "داعش" والتخطيط لتنفيذ عملية على المدى الفوري.

وقالت الشرطة والجيش في بيان مشترك مساء الثلاثاء، إن اعتقال "الخلية" جرى بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأفيد بأن 3 فلسطينيين اعتقلوا في الأسبوع الماضي، قبل أن يتم اعتقال رابع بالأمس.

وأحيل الفلسطينيون للتحقيق من قبل الشاباك.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن عناصر من "حرس الحدود" وقوات الجيش داهمت عدة مواقع في بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين وأجرت عمليات تفتيش خلال "حملة إنفاذ مركزة" في المنطقة، جرى خلالها تحرير 42 مخالفة سير، وسحب 8 رخص قيادة وإنزال 7 مركبات عن الشارع ومصادرة مركبتين.

كما داهمت القوات عدة معارض وكراجات سيارات في القرية، وادعت ضبط 13 مركبة مسروقة.