مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية ورقصات وأغان جماعية في باحاته

اقتحم مستوطنون باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات وأغانٍ جماعية، في إطار تصعيد استفزازي، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال التي منعت المصلين والمقدسيين من الدخول ونشرت حواجز عسكرية في شوارع القدس القديمة.

اقتحم مستوطنون صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ونظم المقتحمون، على شكل مجموعات، جولات استفزازية في الباحات الشرقية، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات وأغان، في إجراء وصفته الفعاليات الفلسطينية بأنه خرق للواقع القائم في المسجد.

وعمدت قوات الاحتلال إلى منع دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجاز هوياتهم عند البوابات، ونشرت الحواجز العسكرية في أزقة البلدة القديمة وأسواقها والطرق المؤدية إلى أبواب الأقصى، مع تفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم.

ويأتي الاقتحام ضمن تصعيد مستمر، بعد أن اقتحم 222 مستوطنا المسجد أمس الاثنين، ونظموا فعاليات مماثلة في الباحات الشرقية.

وفي سياق متصل، دعت جماعات الهيكل أنصارها لاقتحام الأقصى احتفالاً ببداية الشهر العبري الجديد، بينما نفذ عضو الكنيست عميت هليفي جولة استفزازية يوم الإثنين، داعيا لاستمرار الاقتحامات خلال شهر رمضان.

وتواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد بحق الفلسطينيين في القدس، عبر استدعاءات شخصية أو رسائل عبر تطبيق "الواتس آب"، في إطار حملة واسعة تستهدف منع المقدسيين من دخول المسجد الأقصى.

يذكر أن شرطة الاحتلال منحت المستوطنين ساعة إضافية لاقتحام المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية طوال شهر رمضان، في إجراء يضاف إلى سلسلة التسهيلات التي تقدمها للانتهاكات والاقتحامات الاستفزازية.

الاحتلال يفرض قيودا على المصلين ويكثف اقتحامات المستوطنين

حذرت حركة حماس من خطورة تدخلات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى واستهداف أئمته، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للهوية الدينية والتاريخية للمسجد.

وجاء في بيان للحركة إدانتها لاعتقال سلطات الاحتلال، أمس الاثنين، إمام المسجد الشيخ محمد علي العباسي وتسليمه قرار إبعاد عن الأقصى، واصفة الإجراء بأنه "تدخل سافر واعتداء مرفوض".

وأكدت حماس أن ما يحدث يندرج ضمن محاولات الاحتلال الحثيثة للسيطرة على الأقصى وتهويده، من خلال فرض القيود على حرية العبادة وتطبيق تقسيم زمني ومكاني، ومنع تنفيذ الخطط اللوجستية لشهر رمضان، إلى جانب تصاعد اقتحامات المستوطنين.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل إلى الرباط في الأقصى وإعماره، والوقوف حائط صد أمام مخططات الاحتلال لتغيير هويته.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت منذ مطلع العام إجراءاتها بحق المسجد، شملت التضييق على الأئمة والخطباء والمرابطين، وإبعاد المئات من المقدسيين، مع حماية مشددة للمستوطنين خلال الاقتحامات.