العليا تُمهل ليفين حتى 15 آذار لتبرير عدم التعاون مع رئيسها

المحكمة الإسرائيلية العليا تطالب وزير القضاء ونائب رئيس الحكومة بتفسير امتناعه عن التعاون مع رئيس المحكمة في تعيينات قضائية أساسية، وسط تحذيرات من شلل إداري وتأثير مباشر على ملفات الاعتقال الإداري.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمرًا احترازيًا ضد وزير القضاء ياريف ليفين، يلزمه بتقديم مبررات لامتناعه عن التعاون مع رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت في سلسلة من التعيينات القضائية، ومنحته مهلة حتى 15 آذار/ مارس لتقديم ردّه.

وجاء القرار خلال جلسة نظر في التماس قدّمه معهد "زولات"، طالب فيه بإلزام ليفين بالتعاون مع عميت في تعيين رؤساء ونواب رؤساء المحاكم، وتعيين قضاة عاملين، ومسجّلين، وأعضاء في لجان الإفراج المشروط.

وعُقدت الجلسة أمام القضاة عوفر غروسكوف، أليكس شتاين ويحيئيل كاشر. وخلال الجلسة، عبّر القاضي غروسكوف عن قلقه من تداعيات الخلاف، محذرا من "إلحاق ضرر بالخدمة التي يمكننا تقديمها للمواطن".

وأضاف: "نحن نعمل من أجل الجمهور، وقدرة جهاز القضاء تتضرر نتيجة عدم تنفيذ التعيينات. محكمة بلا رئيس كالمستشفى بلا مدير". واعتبر أن ردّ ليفين غير كافٍ، قائلاً إن جواب ليفين أنه "غير مستعد للحديث مع عميت"، هو "رد غير مقبول".

من جهته، قال محامي الوزير، يورام شفتل، في مستهل مداخلته: "أنا أقف هنا باسم مليونين وثلاثة أرباع المليون ناخب، وهم الذين بفضلهم قامت الحكومة وعيّن رئيس الوزراء ليفين وزيرًا للقضاء".

وردّ عليه القاضي غروسكوف متسائلًا: "هل أنت متأكد أن جميع ناخبي الوزير راضون عن تضرر الخدمة المقدمة للمواطن؟ هل كل الثلاثة ملايين ناخب سعداء بأن الانتظار أمام لجان الإفراج يطول، وأن القضايا تتأخر في المحاكم؟ هل الجمهور يستفيد من عدم تعيين قضاة عاملين ومن غياب رؤساء لمحكمتين مركزيتين؟ يصعب عليّ أن أرى ذلك".

وادعى ممثل الوزير أن "موقف وزير القضاء هو أن تعيين عميت غير قانوني"، فردّ غروسكوف: "السؤال هو لماذا تتيح له هذه الحجة عدم دفع تعيينات أخرى قدمًا".

بدوره، قال القاضي شتاين: "نحن في وضع مأزوم. حين لا يوجد رئيس أو نائب رئيس للمحكمة، فإن ذلك يُفشل إجراءات الاعتقال الإداري". وأضاف: "لدينا ما يكفي من الأزمات، لا نريد أزمة أخرى".

وتابع "قضايا مدنية تُؤجل إلى ما لا نهاية". وتساءل: "إذا لم يكن هناك رئيس أو نائب رئيس في المحكمة المركزية، فمن سيبت في الاعتقالات الإدارية؟ هل سيُطلق سراح معتقل إداري؟ هذا وضع غير مقبول".

وشدد غروسكوف على أن ما يحدث هو "اختيار من وزير القضاء يؤدي إلى غياب التعيينات لرؤساء ونواب رؤساء المحاكم، ما يخلق هذا الوضع".

وخلال الجلسة، حاول شفتل التركيز على تمويل مقدمي الالتماس، مدعيًا أن مصدره الاتحاد الأوروبي، وقال: "من يملك المال يملك الرأي، ومن يملك المال في هذا الالتماس هو الاتحاد الأوروبي المعادي".

فردّ عليه غروسكوف: "نحن لا نتناول هوية الملتمس. نستمع إلى التماسات من كل جهة قائمة. هذا دور هذه المحكمة، ويمكن للملتمسين أن يكونوا من مختلف أطياف الساحة السياسية".

من جانبه، قال ممثل معهد "زولات"، إن رد ليفين "غير موضوعي، بالحد الأدنى"، معتبراً أنه يتجاهل تعيين عميت. وأضاف: "هناك ادعاء واحد فقط، أنه لا يوجد رئيس للمحكمة العليا، وذلك رغم وجود حكم من المحكمة يلزم بتعيين رئيس".

وأشار إلى أن الوزير يوقّع على بعض التعيينات التي تتطلب التشاور مع رئيس المحكمة العليا "لكنه يختار بشكل انتقائي ما يتعاون فيه وما لا يتعاون".

وتساءل غروسكوف: "إذن ربما لا يكون الأمر مقاطعة، بل اختيارًا انتقائيًا لما يتم التعاون فيه؟"، مضيفًا لاحقًا: "أنتم تطلبون إصدار أمر يُلزم ليفين بالتعاون. لا أعرف كيف يمكن فرض أمر يُلزم شخصًا بالتعاون".

وفي سياق متصل، قال ممثل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، إن الجهاز الاستشاري القانوني لا يمكنه تقديم موقفه حاليًا، موضحًا: "من أجل بلورة موقف، نحتاج إلى ردّ الوزير ليفين على جوهر المسائل".

وكان ليفين قد طلب أمس من المحكمة العليا رد الالتماس من أساسه، مدعيًا أنه يسعى إلى "إقالته بطريقة غير ديمقراطية". وقدّم رده عبر المحامي يورام شفتل، الذي يمثله بشكل خاص بتمويل من الدولة، في ظل الخلاف بين الوزير والمستشارة القضائية للحكومة.

ويطالب الالتماس، الذي قُدم في تموز/ يوليو، بإلزام ليفين بإنهاء ما وصفه بـ"المقاطعة" لعميت، الذي لا يعترف الوزير بتعيينه رئيسًا للمحكمة العليا، أو نقل صلاحياته إلى وزير آخر. وجاء في الالتماس أن المقاطعة تضر بالمواطنين نتيجة شغور مناصب قضائية عدة، ما يؤدي إلى إطالة الإجراءات و"إنهاك العدالة".