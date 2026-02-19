بينيت لا يستبعد إشراك بن غفير وسموتريتش في حكومة برئاسته

نفتالي بينيت يعلن أنه لا يستبعد إشراك المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في حكومة مستقبلية برئاسته، رغم وصفه بن غفير بأنه "غير جدي"، وطالب بوقف "المقاطعة السياسية" ضده داخل تيار الصهيونية الدينية.

بينيت وبن غفير في جنازة الحاخام حاييم دروكمان، أحد قادة تيار الصهيونية الدينية (Getty Images)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، إنه لا يستبعد الجلوس مع الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في حكومة مستقبلية برئاسته، وذلك في تصريحات صدرت عنه أمس، الأربعاء.

وجاءت تصريحات بينيت، وفق تسجيلات نشرها موقع "حدشوت كيبا" الموجه للتيار الصهيوني الديني، اليوم الخميس، خلال لقاء مع ناشطين في مستوطنة "أفرات"، حيث تطرق إلى علاقته بقيادات الصهيونية الدينية.

وفي حديثه عن بن غفير، قال بينيت: "أنا لا أقاطعه، لكنه ببساطة شخص غير جدي جدًا جدًا جدًا. أعلم أن هذا لا يُقال، لكن التهريج ليس بديلًا عن الجدية". وأضاف: "في النهاية أنا أنظر إلى النتائج".

وتابع "كنت مديرًا عامًا لشركة لسنوات طويلة، ولو أن مدير المبيعات عندي انخفضت مبيعاته بنسبة 40%، وكان يروي لي في تيك توك أنه يكره اليساريين ويتشاجر مع غالي بهاراف ميارا، لكنت أقلته. من يفشل يجب إقالته".

وفي المقابل، قارن بينيت بن غفير بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "سموتريتش قتالي جدًا، لكنه يعرف كيف يعمل". لكنه انتقد ما اعتبره "سياسة المقاطعة" التي ينتهجها ضده شركاء نتنياهو في الصهيونية الدينية.

وأضاف: "آمل، وأحد أسباب تجوالي في أوساط الصهيونية الدينية، أن يكون هناك بعد الانتخابات ضغط كبير عليهم لوقف المقاطعة ضدنا. ماذا حدث؟ لماذا لا تستطيعون الجلوس معنا؟ هناك اليوم مقاطعة".

وتحدث بينيت خلال اللقاء كواليس تشكيل حكومته السابقة، قائلاً: "اتخذت قرار تشكيل حكومة. دعوت أيضًا الليكود للانضمام، وكذلك سموتريتش. لو جاء سموتريتش، لما كانت هناك حاجة للاعتماد على حزب عربي".

وأضاف: "لكنه فضّل أن أعتمد على حزب عربي، كي يتمكن من الغضب من ذلك، بدل أن يأتي ويكون جزءًا من الحل. يجب كسر هذه المقاطعة".

وأشار بينيت في مستهل حديثه إلى أن الوزيرة السابقة وشريكته السياسية أييليت شاكيد "هي التي يجب أن تقرر" بشأن خوض الانتخابات معه مجددًا، في إشارة إلى احتمال إعادة تشكيل تحالف سياسي في المستقبل.