إسرائيل تدفع نحو الحرب: الاتفاق مع إيران "مهمة شبه مستحيلة"

تستعد إسرائيل لاحتمال هجوم إيراني استباقي أو ردًا على ضربة أميركية، مع تعزيزات وانتشار عسكري أميركي واسع بالمنطقة. يمنح دونالد ترامب مهلة لطهران، وسط وساطة عُمان وقطر ومساعٍ لاتفاق يحقق مكاسب مشتركة ويمنع التصعيد.

تدفع إسرائيل نحو حرب ضدّ إيران، بما يتواءم مع مصالحها، ولدفع واشنطن إلى شنّ هجوم عليها، في ظلّ إشارة تقارير إسرائيلية، الخميس، إلى تعالي شكوك كبيرة إزاء قُدرة المسار الدبلوماسي على تحقيق نتيجة ملموسة تمنع الحرب، في "مهمة شبه مستحيلة".

وتتأهّب إسرائيل في الجبهة الداخلية، تحسّبا لمواجهة محتملة مع إيران، بشكل مماثل لاستعداداتها التي سبقت حربها ضدّ طهران في حزيران/ يونيو الماضي. وبحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، فإنّ "إسرائيل تُكمل استعداداتها لهجوم أميركي محتمل على إيران، وتجري التحضير لسيناريو يبدأ فيه الإيرانيون، الهجوم، بالإضافة إلى استعدادها لأمور أخرى".

ونقلت "كان 11" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إنّه "في حال تعرّضت إسرائيل لهجوم إيرانيّ، ردّا على هجوم أميركيّ، فإنّ إسرائيل ستشنّ هجوما مضادّا على إيران، ولن تقبل بأي مساس بسيادتها أو أمنها".

وفي غضون ذلك، هبطت طائرة تابعة لقيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي في إسرائيل في وقت سابق من يوم الخميس، بشكل سريّ، وفق تقرير هيئة البثّ.

ولفت التقرير إلى أن تل أبيب "تستعد لإطلاق صواريخ، قد يستمرّ لأسابيع"، فيما ترجّح التقديرات الإسرائيلية، أن "إيران ستستهدف المراكز السكانية، على غرار ما فعلته خلال (الحرب السابقة بينها وبين تل أبيب)".

"ضربة محدودة لدفع إيران إلى الموافقة على اتفاق نووي"

وأوردت "وول ستريت جورنال"، أن "ترامب يدرس توجيه ضربة محدودة، لدفع إيران إلى الموافقة على اتفاق نووي".

وذكرت أن "الهجوم الأميركي الافتتاحي المحتمل، سيستهدف مواقع عسكرية وحكومية محدودة في إيران".

فرصة أخيرة

وعقد الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اجتماعًا مع كبار مستشاريه، الأربعاء، لمناقشة الملفّ الإيرانيّ، وخلال الاجتماع، اطّلع على نتائج المفاوضات مع إيران في جنيف، وعلى تعزيز القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

ووفق ما أوردته القناة الإسرائيلية 12، مساء الخميس، فإنّ "الأميركيين أوضحوا للإيرانيين أن هذه فرصتهم الأخيرة، لتحقيق مكاسب ملموسة، وإذا لم يفعلوا، ستضطرّ الولايات المتحدة إلى إنهاء المفاوضات الدبلوماسية".

ملصق ضخم مناوئ لواشنطن في شارع رئيسي بطهران (Getty Images)

وشدّد تقرير القناة على أنّ "هناك شكوكا كبيرة، بشأن قُدرة المسار الدبلوماسي على تحقيق نتيجة ملموسة تمنع الحرب، ويُعتقد أن هذه المهمة شبه مستحيلة".

"تنازلات كبيرة" وجهود الوسطاء

وقال مسؤولون أميركيون، إنهم يتوقعون تلقّي مقترح مكتوب من إيران خلال الأيام المقبلة، "يتضمّن تنازلات كبيرة بشأن البرنامج النووي، وهو المقترح الذي كان من المفترض أن يقدمه الإيرانيون في محادثات جنيف".

وتشارك عُمان وقطر في الوساطة بين الطرفين. وبشأن ذلك أفاد مصدر وصفه التقرير بالمطّلع بأن رسالة الوسطاء إلى كلا الجانبين، هي "ضرورة التوصل إلى اتفاق يحقّق صورة نصر، للولايات المتحدة ولإيران كذلك".

خريطة تفاعلية: انتشار القوات الأميركية في المنطقة

وأشار الوسطاء أيضًا إلى أنه من المستحسن أن تتمكن إسرائيل ودول الخليج "من تقديم الاتفاق كإنجاز".

اجتماع مُحتمل في أوروبا خلال أيام وتحشيد أميركي متواصل

ويجري الوسطاء محادثات مع كلا الجانبين، لعقد اجتماع في أوروبا، خلال الأيام المقبلة، أو في مطلع الأسبوع المقبل، في محاولة لمناقشة المقترح نفسه، الذي لم يقدمه الجانب الإيرانيّ، بعد.

في الوقت نفسه، تواصل حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" طريقها إلى الشرق الأوسط، وهي موجودة حاليًا في المحيط الأطلسي، وستدخل البحر الأبيض المتوسط، ​​خلال أيام.

(Getty Images)

ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن وصول حاملة الطائرات المذكورة إلى المنطقة، "سيكون عنصرًا حاسمًا في قرار الرئيس ترامب، بشأن شنّ هجوم ضد إيران".

ويُتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو إلى إسرائيل، خلال أسبوع تقريبًا، قبل انتهاء المهلة التي منحها ترامب لطهران.

تضليل

ووفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، الخميس، فإنّه "يبدو أن ترامب يعتقد أن التهديد بالضغط العسكري، سيؤدي إلى تغيير موقف إيران المتصلب في المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فيُرجَّح أن تكون الخطط العملياتية لضربات واسعة النطاق، جاهزة بالفعل".

وأشار تقرير "واينت" إلى أنه "يمكن الافتراض بأن الرئيس الأميركي، يدرك أن إسقاط النظام بالضربات الجوية وحدها، ليس هدفًا واقعيًا، غير أن إضعافه تدريجيًا قد يؤدي إلى تجدُّد الاحتجاجات، ولا يبدو أن الهجوم سيجبر طهران بالضرورة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل، لكن قد يكون هذا أحد أهداف واشنطن".

وعدّ التقرير أن "الهجوم أمر واقع"، ويمكن الافتراض بأن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان في ما بينهما.

المرشد الإيرانيّ الأعلى، علي خامنئي (Getty Images)

واجتمع كبار الضباط من إسرائيل والولايات المتحدة، لأسابيع، لمناقشة الخرائط والصور الجوية، وتبادُل المعلومات الاستخباراتية.

و"كانت التسريبات، التي تضمنت تصريحات بشأن اختلاف وجهات النظر التي تُعارض بموجبها الولايات المتحدة الهجوم، تهدف إلى تضليل العدوّ (إيران)، وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير"، وفق التقرير.

الأهداف الأكثر إلحاحا بالنسبة لتل أبيب وواشنطن؛ "كل ما يطير سيُدمَّر"

وذكر التقرير أنه من المرجح أن إسرائيل والولايات المتحدة، "قد تقاسمتا المهام بشأن من سيشنّ الهجوم، وعلى أيّ أهداف"، مضيفا أنه "يمكن التقدير بأن الهدف الأول والأكثر إلحاحًا، هو تدمير جميع منظومات الدفاع الجوي، وتحقيق التفوّق الجوي؛ سواء لإسرائيل أو لأميركا".

وفي هذا الصّدد، أشار التقرير إلى محاولة طهران، إعادة بناء منظومات دفاعها الجويّ، "بعد الهجوم الإسرائيلي، الذي وفّر ممرًا آمنًا لطائرات القوات الجوية من إسرائيل إلى أراضي إيران"، ولتعزيز الدفاع الجوي، احتاجت إيران إلى بطاريات "إس-400" من روسيا، ولكن من المرجح أن موسكو لم تُقدمها، بسبب حاجتها المُلحة لهذه البطاريات في ظل الحرب مع أوكرانيا.

أما بالنسبة للصين، فهناك تقارير مختلفة تفيد بأن بكين قد ساعدت إيران، ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى، و"على أي حال، سيتعيّن على الولايات المتحدة وإسرائيل أولًا، تحييد الدفاع الجويّ".

من موقع قصف إيرانيّ في بئر السبع (Getty Images)

والهدف العاجل الآخر، ضرب الصواريخ الباليستية التابعة للنظام الإيراني، إذ إن تل أبيب "ستكون في أمسّ الحاجة إلى تدمير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تُهددها، وسيكون للأميركيين مصلحة في تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التي تُهدّد القوات الأميركية في الخليج، وحلفاء واشنطن".

وبالإضافة إلى ذلك، "ستسعى الولايات المتحدة بكل تأكيد إلى تدمير أسطول الطائرات المسيّرة الإيراني بالكامل، والذي قد يُلحق بها ضررا"، بحسب التقرير الذي شدّد على أن "كل ما يطير سيُدمَّر".

ويتمثّل هدف آخر، في ضرب أسطول الحرس الثوري الإيرانيّ، الذي يُهدد بإلحاق الضرر بالقوات الأميركية، و"سيكون تدميره ضروريا، إذا أرادت الولايات المتحدة تحييد التهديد الإيراني، بإغلاق مضيق ’هرمز’".

وأشار التقرير إلى أن "هدف إسرائيل، سيكون التركيز على الدفاع ضد إيران وحلفائها، والاستعداد كذلك في حال تطلّب الأمر التحرّك ضدّ حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن".

وأضاف أن "استعدادات إسرائيل، تهدف إلى إزالة التهديد الصاروخي، نهائيا".