استطلاع: 56% من اليهود يعتبرون أن "مشكلة ثقافية" سبب تفاقم الجريمة بالمجتمع العربي

يرفض معظم اليهود في إسرائيل الاعتراف بالعنصرية السائدة ضد المواطنين العرب، و57% من العرب أشاروا إلى أن السبب هو "عجز الشرطة"* انتخابات للكنيست: 60 مقعدا للأحزاب الصهيونية بالمعارضة و50 لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية

يرفض معظم اليهود في إسرائيل الاعتراف بالعنصرية السائدة ضد المواطنين العرب وتقاعس الشرطة في مواجهة الجريمة، وخاصة جرائم القتل المتكررة في المجتمع العربي.

واعتبر 56% من اليهود أن السبب الأساسي لعدد جرائم القتل المرتفع في المجتمع العربي هو وجود "مشكلة ثقافية" لدى العرب، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وتجاهل الاستطلاع تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية في مواجهة الجريمة في المجتمع العربي وعدم منع انتشار السلاح فيه، لكن 57% من المستطلعين العرب قالوا إن السبب الأساسي لارتفاع عدد جرائم القتل هو "عجز الشرطة" في مواجهة الجريمة.

وأيد 12% من مجمل المستطلعين الادعاء الذي طرحه معدو الاستطلاع أن سبب ارتفاع عدد جرائم القتل في المجتمع العربي هو القيود التي يفرضها جهاز القضاء على الشرطة وأذرع الأمن، بينما قال 8% إنهم لا يعرفون السبب.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 26 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت 20، حزب برئاسة غادي آيزنكوت 13، حزب "الديمقراطيين" 11، "عوتسما يهوديت" 9، "يسرائيل بيتينو" 8، شاس 8، "ييش عتيد" 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

بهذه النتائج، تحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة على 60 مقعدا، وأحزاب الائتلاف على 50 مقعدا، والأحزاب العربية على 10 مقاعد.

وقال 69%، بينهم 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إن على الشرطة أن تعمل بكل القوة التي يسمح بها القانون مقابل مظاهرات عنيفة، بينما قال 17% إنه يتعين على الشرطة محاولة احتواء مظاهرات كهذه بقدر الإمكان. وقال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة.