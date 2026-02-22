المستشارة القضائية والمدعي العام وقائد الشرطة ينسحبون من اجتماع الحكومة الإسرائيلية

انسحاب المسؤولين الثلاثة من اجتماع الحكومة بسبب رفض بن غفير مشاركة قائد شعبة التحقيقات والمباحث من المشاركة في مداولات تجريها الحكومة حول استخدام الشرطة برامج تجسس إلكترونية

انسحبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، من اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بعد أن أبلغهما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه لن يسمح لرئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، بوعاز بلات، حضور الاجتماع والمشاركة في النقاش حول استخدام برامج التجسس. كما امتنع المفتش العام للشرطة، داني ليفي، عن حضور اجتماع الحكومة بسبب منع بلات من المشاركة فيه.

وتناقش الحكومة الإسرائيلية هذا الموضوع، اليوم، بعدما أعلن مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، الشهر الماضي أن الشرطة استخدمت أدوات اختراق هواتف خاصة بدون مصادقة واستخرجت منها معلومات خلافا لصلاحياتها.

واستقال قبل عشرة أيام أعضاء لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول استخدام برامج التجسس، وقالوا إنه ليس بمقدورهم التوصل إلى الحقيقة، فيما نفت بهاراف ميارا، نهاية الأسبوع الماضي، ادعاءات بن غفير وليفي بأنها منعت الشرطة من استخدام برامج التجسس، وقالت إن بإمكان الحكومة سن قانون بهذا الخصوص متى تشاء.

وقالت مصادر رفيعة مطلعة إن وزير القضاء، ياريف ليفين، بادر إلى هذه المداولات من دون توضيح هدفها، وأنه لن يشارك المفتش العام للشرطة أو أي مسؤول رفيع فيها، ووصفت المداولات بأنها "سياسية كاذبة".

ودعت بهاراف ميارا كلا من ليفين وبن غفير، خلال اجتماع لشعبة المباحث، الأسبوع الماضي، إلى سن قانون في موضوع برامج التجسس، وقالت إنه "يجب السماح للشرطة باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة من أجل إنفاذ القانون. وإلزامي أن تكون هذه الوسائل بحوزة الشرطة. ويوجد مشروع قانون على طاولة الحكومة منذ فترة طويلة وبالإمكان دفعه قدما بشكل فوري".

على صلة تنصّت واسع بلا إطار قانوني: "الشرطة الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة" وبدأت وزارتي الأمن القومي والقضاء بدفع تعديل القانون بحيث يسمح باستخدام برامج التجسس ضد مشتبهين بمخالفات جنائية، لكن وزارة الأمن القومي أوقفت تعديل القانون بسبب معارضتها أن يشمل تعديل القانون مخالفا فساد سلطوي، مثل الرشوة، في قائمة المخالفة التي سيسمح باستخدام برامج تجسس فيها.

وتوقف استخدام الشرطة لبرامج التجسس في أعقاب الكشف عن "قضية بيغاسوس" في صحيفة "كلكليست" في العام 2022، وتبين أن الشرطة استخدمت برامج تجسس، وبينها برنامج "بيغاسوس" كي تتجسس على مواطنين وموظفين حكوميين بدون مصادقة المحكمة.