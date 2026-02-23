إصابة عنصر بشرطة الاحتلال دهسا... اعتقال شخص قرب حاجز زعترة

تقارير إسرائيلية تحدثت عن عملية دهس قرب زعترة، فيما قالت الشرطة إن شاحنة صدمت قوة شرطية قبل اعتقال سائق الشاحنة ومرافق له. ملابسات الواقعة لم تتضح ولا هوية المعتقلين.

أُصيب شرطي إسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، من جراء تعرضه للدهس قرب حاجز زعترة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت تقارير إسرائيلية أولية قد أشارت إلى تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس في الموقع.

غير أن بيانًا صدر لاحقًا عن شرطة الاحتلال ذكر أن "شاحنة اصطدمت بقوة شرطية كانت تعمل في منطقة مفترق تبواح، ثم فرت من المكان".

وأضافت الشرطة أن قواتها استُدعيت إلى الموقع وشرعت بملاحقة السائق المشتبه به، قبل أن يتم اعتقاله مع مشتبه آخر كان برفقته في المركبة.

وبحسب البيان، أُصيب الشرطي، فيما باشرت شرطة محطة "أريئيل" التحقيق في ملابسات الحادث.

