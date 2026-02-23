المعارضة تقاطع جلسة خطاب مودي بالكنيست بسبب عدم دعوة رئيس المحكمة العليا

رئيس الكنيست يدعو أعضاء كنيست سابقين والسماح لهم بالجلوس مكان أعضاء الكنيست من المعارضة، خلال خطاب رئيس الوزراء الهندي، بهدف منع حرج دبلوماسي بمجلس شبه فارغ

قرر رئيس الكنيست، أمير أوحانا، دعوة أعضاء كنيست سابقين والسماح لهم بالجلوس مكان أعضاء الكنيست من المعارضة، خلال خطاب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمام الهيئة العامة للكنيست، بهدف منع حرج دبلوماسي بمجلس نصف فارغ في أعقاب تهديد المعارضة بمقاطعة الجلسة بسبب عدم دعوة رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت، إليها.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين، عن مسؤولين مطلعين قولهم إن الحكومة الهندية لم تقرر بعد إذا كان مودي سيلقي خطابا في الكنيست ويترددون بشأن إمكانية إلغاء الخطاب من أجل الامتناع عن مشاهد محرجة لمجلس شبه فارغ.

لكن مقاطعة جلسة الكنيست بحضور مسؤول أجنبي ليست سابقة، إذ قاطعت المعارضة الجلسة التي ألقى فيها خطابا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتمت دعوة أعضاء كنيست سابقين لحضورها والجلوس في مقاعد المعارضة، وشكل ذلك حينها سابقة.

وبعد الإعلان عن زيارة مودي إلى إسرائيل، التي سيصلها بعد غد، الأربعاء، هاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، أوحانا بسبب عدم دعوة عميت لحضور الجلسة الاحتفالية، وقال إنه "إذا قاطع الائتلاف رئيس المحكمة العليا في الجلسة الخاصة مع رئيس حكومة الهند، فلن نتمكن من الحضور، وأدعوهم إلى منع حرج هائل للكنيست".

واتهم لبيد رئيس الكنيست "بالمس بالعلاقات الدولية"، وأصدر بيانا طالب فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالإيعاز لأوحانا بدعوة عميت.

ورد أوحانا بهجوم مضاد على لبيد، وقال في بيان إنه "إذا كان لبيد معني بالمس بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل مع دولة صديقة وهام لنا، وهي إحدى الدول العظمى في العالم أيضا، فهذا خياره. وهو خيار مؤسف وخاطئ وآمل أن يتراجع عنه".

وأضاف أوحانا أنه "إذا أصر على رأيه، جدير أن يشرح خلال لقائه المقبل مع السفير الهندي لماذا لم يقاطع الجلسة الخاصة على شرف الرئيس (الأرجنتيني خافيير) مايلي والرئيس ترامب ورئيس الوزراء (الألباني إيدي) راما، رغم أن القاضي عميت لم يدعى إليها، بينما يعتزم مقاطعة رئيس حكومتهم".