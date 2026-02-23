بنك إسرائيل يثبت الفائدة عند 4%... وزير المالية يهاجم القرار

لجنة السياسة النقدية تُبقي الفائدة دون تغيير رغم تباطؤ التضخم، وسط مخاوف أمنية وسياسية، فيما وصف وزير المالية القرار بأنه "خاطئ" ودعا إلى "استئناف خفض الفائدة لدعم النمو".

أبقى بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4%، رغم تباطؤ وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة، وبعد خفضين متتاليين بمقدار 0.25% لكل منهما منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بإقرار الموازنة العامة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات حكومية.

وفي أول رد فعل سياسي، انتقد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قرار محافظ البنك، واعتبره "قرارًا خاطئًا لا تدعمه معطيات الاقتصاد الكلي الإسرائيلي".

وقال سموتريتش إن "الشيكل قوي، والتضخم يتراجع، ونحن في النطاق المستهدف"، مضيفًا أن "التحدي المركزي اليوم هو النمو، والحاجة هي إلى التخفيف عن مواطني إسرائيل، عن الأسر، وعن أصحاب الرهون العقارية، وعن المصالح الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف أن "الائتمان يخنق الاقتصاد ويؤخر التعافي"، معتبرًا أن "هذا هو الوقت للخروج نحو النمو ومنح دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي". وتابع: "لا توجد اليوم مخاطر تضخمية تبرر سياسة نقدية انكماشية بهذا المستوى".

ودعا سموتريتش محافظ البنك إلى "العودة عن قراره ومواصلة مسار خفض الفائدة"، قائلاً إن ذلك "هو ما يناسب الاقتصاد، وما يناسب المواطنين، وما يناسب مكافحة غلاء المعيشة".