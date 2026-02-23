سموتريتش: الجيش الإسرائيلي سيحتل غزة لنزع سلاح حماس إذا لم تلقه بنفسها

حسب سموتريتش: الجيش الإسرائيلي سيحتل المناطق التي انسحب منها وهذا بشكل قاطع، وسيكون بدعم أميركي وشرعية دولية، وقوة الاستقرار الدولية إذا تواجدت في القطاع ستنسحب بشكل سريع* إسرائيل نقلت أسلحة ومركبات للميليشيات العميلة لها في القطاع

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة من أجل نزع سلاح حماس، وأن ذلك سيتم بدعم أميركي وبشرعية دولية.

وقال سموتريتش للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إنه "لم نتنازل عن إبادة حماس. وسنمنح الرئيس ترامب فرصة لتنفيذ ذلك بطريقته".

وأضاف أنه "نقدر أنه سيوجه في الأيام القريبة إنذارا إلى حماس أن تلقي سلاحها ونزع سلاح غزة بشكل مطلق، وإذا لم تفعل ذلك، سيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية ودعم أميركي لتنفيذ ذلك بنفسه، والجيش الإسرائيلي بات يستعد لذلك ويضع الخطط".

وتابع سموتريتش أنه "أجرينا في المستوى السياسي عدة مداولات حول ذلك من أجل تحسين دقة الخطط. وسيدخل الجيش الإسرائيلي مرة أخرى إلى المناطق التي انسحب منها ويحتل القطاع".

وبحسبه، فإنه "يوجد بديلان أو ثلاثة حاليا وندرس أيها الأكثر صوابا. وبشكل قاطع الجيش الإسرائيلي سيدخل ويحتل غزة إذا لم تلق حماس سلاحها".

وتطرق سموتريتش، ردا على سؤال، إلى قوة الاستقرار الدولية ووجود قوات أجنبية في قطاع غزة، واعتبر أنه "إذا حدث هذا الأمر، فإنهم سينسحبون بشكل سريع جدا ويسمحون للجيش الإسرائيلي بالدخول. وهذا منسق مع الأميركيين. وبالمناسبة، ما زلت لا أراهم (القوة الدولية) يدخلون بشكل سريع" إلى القطاع.

وذكرت "كان" في تقرير سابق أن موعد بدء نزع سلاح حماس تقرر تنفيذه في شهر آذار/مارس، ونقلت عن مصدرين في "مجلس السلام"، الذي سيجتمع في واشنطن الأسبوع المقبل، قولهما إن نزع سلاح حماس يتوقع أن يبدأ بعد أن تبدأ حكومة التكنوقراط في غزة عملها وتحصل على صلاحيات لإدارة القطاع بدلا عن حماس.

وحسب "كان"، فإن الاستعدادات لذلك باتت تظهر على الأرض، إلى جانب استعدادات الميليشيات العميلة لإسرائيل في قطاع غزة، وذلك من خلال تجنيد عناصر جدد إلى صفوفها وبناء معسكرات داخل القطاع.

وأشارت "كان" إلى أن إسرائيل نقلت، في الأسابيع الأخيرة، إلى هذه الميليشيات عتادا إضافيا، شمل بنادق وعتاد حربي ومركبات جديدة.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن منطقة رفح، التي يفترض أن يتم بناء مدينة فلسطينية جديدة وتسيطر عليها ميليشيا أبو شباب العميلة لإسرائيل، ستكون المنطقة الأولى التي سينزع السلاح فيها، وأن هذه الميليشيا تبحث فيها عن أنفاق لحماس.