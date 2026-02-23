مطالبات في إسرائيل بزيادة ميزانية الأمن بمليارات الشواكل تحسبًا لمواجهة مع إيران

جولة لقاءات بين مسؤولين في المنظومة الأمنية ووزارة المالية لبحث تخصيص مليارات إضافية لميزانية 2026، في ظل الاستعداد لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران، وسط خلاف حول ما إذا كان التهديد يبرر زيادة غير مدرجة.

تطالب جهات في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بزيادة ميزانية الأمن بمليارات الشواكل، في إطار الاستعداد لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران، لم تُدرج ضمن ميزانية العام 2026.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، الإثنين، أن جولة لقاءات عُقدت خلال الأيام الأخيرة بين مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية ونظرائهم في وزارة المالية.

وذكر التقرير أن هذه الاجتماعات خُصصت لبحث مطلب تخصيص موازنات إضافية بمليارات الشواكل لتمويل الاستعدادات لما وُصف بـ"معركة جديدة" محتملة.

وبحسب التقرير، فإن هذه المواجهة المحتملة لم تُحتسب ضمن بنود ميزانية الدفاع المصادق عليها لعام 2026، رغم أن "تهديد المعركة الإضافية مع إيران كان واضحًا".

في المقابل، نقلت القناة عن جهات اقتصادية وصفتها بالرفيعة قولها إن الأجهزة الأمنية "تستغل التهديد" القائم من أجل المطالبة بزيادة غير مبررة في الميزانية.

وكانت وزارة المالية ووزارة الأمن قد توصلتا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى تفاهم يقضي بأن تبلغ ميزانية الأمن الإسرائيلية لعام 2026 نحو 112 مليار شيكل.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم، الذي أقرّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس، جاء أقل بكثير من الطلب الذي قدمته المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، والذي بلغ نحو 140 مليار شيكل.

في الوقت ذاته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن ميزانية الأمن ستزداد خلال العقد المقبل بنحو 350 مليار شيكل.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو خلال جلسة "40 توقيعًا" في الكنيست إن إسرائيل تمرّ بـ"أيام معقدة ومليئة بالتحديات"، مضيفًا: "لا أحد يعلم ما الذي سيحمله الغد، نحن مستعدون لكل سيناريو".

وجدد نتنياهو تهديده لإيران بالقول: "إذا هاجمتم، سنرد بقوة لا يمكنكم تخيلها".