نتنياهو: مستعدون لكل سيناريو... إذا هاجمتنا إيران سنرد بقوة "لا يمكنهم تخيّلها"

حذّر نتنياهو إيران من "خطأ تاريخي"، متوعدًا بردّ لا يمكن تخيّله، في ظل أجواء إقليمية متوترة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل "مستعدة لكل سيناريو"، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران، وهدد إيران برد قوي على أي هجوم.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مداخلته في جلسة خاصة بالكنيست عُقدت بطلب 40 عضوًا من المعارضة، تحت عنوان "فقدان السيطرة الأمنية داخل حدود إسرائيل وخارجها".

وقال نتنياهو إن إسرائيل تمرّ بـ"أيام معقدة ومليئة بالتحديات"، وأضاف: "لا أحد يعلم ما الذي سيحمله الغد. عيوننا مفتوحة، ومستعدون لكل سيناريو".

وتابع أن إسرائيل "أبعدت خلال العامين ونصف العام الماضيين كل تهديد عن مواطنيها. أقول اليوم بشأن ضمان حياة ملايين الإسرائيليين – إسرائيل لم تكن يومًا أقوى مما هي عليه الآن".

وتابع أن "التحالف مع الولايات المتحدة لم يكن يومًا أوثق مما هو عليه اليوم".

وتوجّه بالحديث إلى إيران، قائلاً إنه "أوضح لنظام آيات الله أنه إذا ارتكبوا الخطأ الأكبر في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى أن يتخيلوها".

ولم يوضح نتنياهو طبيعة السيناريو الذي أشار إليه، إلا أن تصريحاته تأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، والتحشيد العسكري الأميركي في المنطقة.

ودعا نتنياهو إلى "رصّ صفوف الشعب والوقوف كتفًا إلى كتف"، مضيفًا: "لقد أثبتنا بالفعل أنه عندما نقف معًا نحقق إنجازات عظيمة".

وختم كلمته المقتضبة بالقول "أنا أثق بشعبنا وبمقاتلينا؛ عشية عيد البوريم (المساخر)، سنقف معًا، وسنضمن أبدية إسرائيل".

وفي أعقاب كلمة نتنياهو، صعد رئيس المعارضة، يائير لبيد، إلى المنصة وهاجم نتنياهو، وقال إن إرثه سيقتصر على الهجوم الذي تعرضت لخ إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتطرق لبيد أيضًا إلى مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفع به ائتلاف نتنياهو.

وقال: "يمكنك أن تقف هنا وتقول: لن أمدّ يدي بعد الآن للتهرب من الخدمة. لست مستعدًا لأن أوقّع على أن يكون لدينا نوعان من اليهود – يهود يُسمح بالتضحية بحياتهم، ويهود يُحظر التضحية بحياتهم".

وجاءت الجلسة في ظل تهديدات من المعارضة بمقاطعة الجلسة الخاصة المرتقبة في الكنيست بمشاركة رئيس الحكومة الهندي، ناريندرا مودي، احتجاجًا على قرار رئيس الكنيست، أمير أوحانا، عدم دعوة رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، للمشاركة.