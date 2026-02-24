المستشارة القضائية: "ماحاش" سيخضع لسيطرة سياسية بتحويله لمسؤولية وزير القضاء

المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يحذران من خطورة تعيين الحكومة لرئيس "ماحاش": "سيتحول من هيئة هدفها الدفاع عن المواطنين إلى أداة بأيدي السلطة لتوجيه تحقيقات ضد أفراد شرطة وتوجيه ممارسات الشرطة وفقا لاحتياجات السلطة"

حذرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، من أن مشروع قانون إخضاع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش") لوزير القضاء سيؤدي إلى سيطرة سياسية على "ماحاش".

وشددت بهاراف ميارا على أن من شأن "ماحاش" أن يتحول "من هيئة هدفها الدفاع عن المواطنين إلى أداة بأيدي السلطة لتوجيه تحقيقات ضد أفراد شرطة وتوجيه ممارسات الشرطة وفقا لاحتياجات السلطة".

وأضافت أن "مشروع القانون يتناقض بالمطلق مع أي تقرير عام تناول بنية جهاز إنفاذ القانون أو ماحاش".

واعترض المدعي العام، عَميت إيسمان، على مشروع القانون، الذي صادق الكنيست عليه بالقراءة الأولى، الشهر الماضي، وقال إنه يثير شبهات حول تدخل في عمل الشرطة.

وينص مشروع القانون على أن تنتخب رئيس "ماحاش" لجنة جديدة، يعين معظم أعضائها وزير القضاء أو مدير عام الوزارة الذي يعتبر تعيين سياسي، بينما تعينه في الوضع الحالي لجنة تابعة لمفوضية خدمات الدولة.

وأشار إيسمان إلى أن "الفائدة من فصل ماحاش عن النيابة العامة محدود، بينما احتمال الضرر من استقلالية هذه الوحدة، وقدرة رئيسها على مواجهة ضغوط من جانب المستوى السياسي، ومهنية الوحدة وعملها بموجب معايير موحدة مع باقي هيئات إنفاذ القانون والتخوف من المس بسلطة القانون بصورة عامة، هو كبير للغاية".

وقال عضو الكنيست موشيه سعادا، من حزب الليكود والذي بادر إلى مشروع القانون، حول موقف إيسمان إن الأخير هو شخصية سياسية، ورفض قول إيسمان إنه يحظر أن يكون رئيس "ماحاش" شخصية سياسية.

ووصف رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية، أداء بهاراف ميارا وإيسمان بأنه "مخز".