تمرد أعضاء كنيست من الليكود ضد نتنياهو وسموتريتش يسقط خطوتهما

نتنياهو لم ينجح بإقناع أعضاء كنيست من الليكود بتأييد مرسوم يعفي مشتريات عبر الإنترنت حتى مبلغ 150 دولارا من ضريبة القيمة المضافة* "على الحكومة أن تركز على أسعار السكن والغذاء بدلا من إلحاق الضرر بالقطاع التجاري المحلي"

شهد الكنيست أمس، الإثنين، تمردا من جانب أعضاء كنيست من الائتلاف، وخاصة من حزب الليكود، ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية التصويت على مرسوم أصدره وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بإعفاء مشتريات عبر الإنترنت بمبلغ يصل حتى 150 دولارا من ضريبة القيمة المضافة.

ورفضت الهيئة العامة للكنيست المرسوم الذي أيده 25 عضو كنيست وعارضه 59 عضو كنيست، ما شكل ضربة شديدة لسياسة سموتريتش الاقتصادية، خاصة وأن عددا من أعضاء الكنيست من الائتلاف كانوا بين المعارضين.

وأفادت وسائل إعلام بأن نتنياهو غادر الكنيست قبل التصويت من أجل المشاركة في مداولات أمنية، لكنه اضطر إلى وقف هذه المداولات أيضا بعد أن طالبه سموتريتش بممارسة ضغوط على أعضاء الكنيست من الليكود كي يؤيدوا المرسوم، إلا أن نتنياهو لم ينجح في إقناعهم بالعدول عن معارضتهم.

وقبل التصويت على المرسوم، تجمع في الكنيست أصحاب مصالح تجارية صغيرة إلى جانب أعضاء الكنيست من الليكود الذي عارضوا المرسوم، وبينهم عضو الكنيست إيلي دلَل الذي قال إن المرسوم هو "حكم بالموت على المصالح التجارية الصغيرة"، وأن "على الحكومة أن تركز على أسعار السكن والغذاء بدلا من إلحاق الضرر بالقطاع التجاري المحلي".

وبسبب المعارضة الواسعة في الليكود لهذا المرسوم، لم ينجح نتنياهو أيضا في تحويل التصويت عليه، بناء على طلب سموتريتش، إلى تصويت يعبر عن ثقة بالحكومة من أجل إلزام أعضاء الكنيست المعارضين على تأييد المرسوم.

واعتبر أعضاء كنيست ووسائل إعلام أن هذا التمرد يدل على أن إسرائيل باتت في سنة انتخابات، التي قد يتم تبكيرها عن موعدها القانوني، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأن أعضاء الكنيست يسعون إلى منع حدوث تراجع في التأييد لحزبهم.

فالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على "الاستيراد الشخصي" للمواطنين يهدد الحوانيت في الشوارع والمصالح التجارية وخاصة فروع الملابس والدمى ومساحيق التجميل ومنتجات أخرى.

كما أن سموتريتش يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من وراء هذا المرسوم، في الوقت الذي تشير جميع الاستطلاعات إلى أن حزبه لن يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات.

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في أعقاب التصويت أن "الحكومة تتفكك من داخلها. ونتنياهو لا يسيطر حنى على حزبه. وهو وسموتريتش أهينا مرة أخرى في الهيئة العامة للكنيست اليوم".

بدوره، عقب سموتريتش على نتيجة التصويت بالقول إن "الجناح الشيوعي في الليكود بقيادة (الوزير) نير بركات انضم إلى اليسار الاقتصادي في خدمة الاحتكارات"، وأعلن أنه "سأوقع على مرسوم جديد"، لكن التقديرات تشير إلى أن مرسوما جديدا سيسقط في الكنيست أيضا.