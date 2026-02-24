محكمة إسرائيلية تُلغي إدانة ضابط اعتدى على مصوّر فلسطيني رغم توثيق الاعتداء

محكمة الصلح في القدس تلغي إدانة ضابط في "حرس حدود" التابع لشرطة الاحتلال، وثّق وهو يضرب مصوّرًا فلسطينيًا ويوجه سلاحه نحوه، وتكتفي بفرض 300 ساعة خدمة عامة، رغم إدانته سابقًا بالاعتداء المسبب لإصابة.

ألغت محكمة الصلح في القدس، اليوم الثلاثاء، إدانة ضابط في قوات "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال، كان قد أُدين بالاعتداء على مصوّر صحافي فلسطيني في القدس أواخر عام 2023.

وكان المعتدي يتسحاق سوفر، وهو ضابط يشغل منصب قائد طاقم في "حرس الحدود"، كان قد وُثّق في كانون الأول/ ديسمبر 2023 وهو يعتدي باللكم على المصوّر الفلسطيني المخضرم مصطفى الخاروف.

ويأتي القرار في سياق الجرائم المتصاعدة وغير المسبوقو التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحافيين خلال أداء عملهم، بينما تُظهر مسارات التقاضي هامشًا واسعًا للتخفيف أو إلغاء الإدانات بحق أفراد الأجهزة الأمنية.

وأظهر التوثيق أن الاعتداء وقع بعد أن ادعى الضابط أن الخاروف لم يمتثل لأوامر الشرطة بالابتعاد. وبيّن أن سوفر استدار نحو الخاروف، وقام بتجهيز سلاحه، ووجّهه مباشرة نحوه.

شاهد | جنود الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على المصور الصحافيّ #مصطفى_الخاروف خلال تأدية واجبه الصحافي في #القدس المحتلة. كما أُصيب واعتُقل آخرون.

لاحقًا، ضربه على رأسه باستخدام السلاح نفسه، وأسقطه أرضًا. وبعد سقوطه، قام بركله في الرأس تسع مرات، وداس على بطنه. وأصيب الخاروف في وجهه، واحتاج إلى علاج طبي.

وكانت المحكمة قد أدانت سوفر في أيلول/ سبتمبر الماضي بتهمة "الاعتداء المسبب لإصابة"، فيما برأته من تهمة التهديد.

عقب الإدانة، طلبت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) من المحكمة فرض ستة أشهر من الخدمة العامة عليه.

إلا أن القاضي، أمير شاكيد، استجاب لطلب طاقم الدفاع، وقرر إلغاء الإدانة أصلًا، والاكتفاء بـ300 ساعات خدمة للمصلحة العامة.

واستند القاضي في قراره إلى ذرائع تتعلق بالحالة النفسية للضابط المعتدي.

وقال إن سوفر يعاني من "اضطراب ما بعد الصدمة" بحجة أنه كان يؤدي مهامه خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف القاضي: "يدور الحديث عن شاب، بلا سوابق جنائية، اختار تكريس حياته لأمن دولة إسرائيل. لا يمكن تجاهل ذلك عند فحص ما إذا كانت إدانته ستبقى قائمة".

وتابع: "صحيح أن جريمة الاعتداء التي أُدين بها ليست في الحد الأدنى، وقد تجاوز العتبة الجنائية. لكن يجب فحص كل حالة على حدة، ولا ينبغي سدّ الباب أمام من يرتدون الزي العسكري".

ورأى أن إبقاء الإدانة سيلحق بالضابط ضررًا "لا يتناسب مع خطورة أفعاله"، على حد تعبيره.

يذكر أنه في اليوم ذاته الذي وُثّق فيه الاعتداء، اتصل وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بالضابط وأبدى دعمه لتصرفاته.

كما أدلى الناطق باسم الشرطة بشهادة لصالحه خلال المحاكمة، ودعا المحكمة إلى إلغاء الإدانة، حتى لا يُنقل "رسالة رادعة للشرطة".