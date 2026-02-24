في خطاب أمني أمام مؤتمر للشاباك، جمع نتنياهو بين التحذير من "مئات آلاف" قطع السلاح في المجتمع العربي، والدعوة إلى تجريد غزة من السلاح، ومواصلة العمليات في الضفة، متحدثًا عن "محور جديد" يحيط في المنطقة "في مواجهة الإسلام المتطرف".

جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بين ملف السلاح المنتشر في المجتمع العربي، ونزع سلاح قطاع غزة، ومواصلة عمليات الاحتلال في الضفة الغربية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام مؤتمر لجهاز الأمن العام (الشاباك)، قال فيه: "هناك مئات آلاف قطع السلاح غير القانونية. هذا المخزون يجب تقليصه، يجب مصادرته، لأن يومًا عاصفًا قد يأتي".

وأضاف: "نحن نتحدث دائمًا عن انقلاب في توجيه البنادق من هنا وهناك، من الجانبين. هذه مهمة عليا"، في إشارة إلى ما تصفه جهات إسرائيلية بـ"خطر انتقال السلاح من إطار الجريمة إلى الإطار الأمني".

وتابع أن هذه المهمة "تؤثر أيضًا على الجريمة في المجتمع العربي، وأنتم تجندتم بصورة مهمة جدًا لعمل مشترك من أجل معالجتها". واعتبر أن ما يجري هو "عرض لشيء أكبر".

وقال: "نريد دولة يسودها القانون، لا غربًا متوحشًا، ولا جنوبًا متوحشًا، ولا شمالًا متوحشًا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد غير مسبوق في حصيلة ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع العربي في ظل الحكومات التي يقودها نتنياهو، في وقت تتقاعس فيه الشرطة عن مواجهة عصابات إلى حد التواطؤ.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو إن هناك اتفاقًا مع "القوة الدولية" و"مجلس السلام" على أن "حماس يجب أن تنزع سلاحها، وعلينا أن نجرّد غزة من السلاح".

وأضاف: "إما أن يحدث ذلك بالطريق السهلة، أو أن يحدث بالطريق الصعبة، لكنه سيحدث".

وفي الضفة الغربية، تطرق إلى ما وصفه بالعمل المشترك بين الشاباك والجيش الإسرائيلي. وقال: "العمل المشترك للشاباك والجيش لضرب بؤر الإرهاب في مخيمات اللاجئين، واقتلاع مراكز الثقل".

كما تحدث نتنياهو عن ما وصفه بمحاور إقليمية.

وقال: "نحن نواجه من جهة محورًا شيعيًا جريحًا، وهناك بالطبع المحور السني للإخوان المسلمين". وأضاف: "لدينا مصلحة كبيرة في إنشاء محور خاص بنا. محور الدول التي تعارض محوري الإسلام المتطرف".

وتابع: "هذا يشمل دولًا كثيرة. بعضها يزورنا هذه الأيام، وبعضها نزورها نحن".

وأضاف: "أتحدث عن دائرة كاملة تحيط بالشرق الأوسط".

وقال: "أردت استخدام التعبير التوراتي المناسب لعيد البوريم: من الهند إلى كوش. قريب جدًا. وما بينهما وإلى داخل البحر المتوسط. محور جديد".

وفي مستهل كلمته، أعرب نتنياهو عن ثقته بجهاز الشاباك ورئيسه. ووصف رئيس الشاباك بأنه "قائد صاحب استحقاقات كثيرة، مبادر، وهذه كلمة مهمة — بارع في الحيلة، يغيّر الواقع".