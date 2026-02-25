تقرير: إعادة إسرائيلية اعتقلت في أنقرة بـ"عملية سرية" بعد تدخل أميركي

تقرير إسرائيل يكشف تفاصيل توقيف شابة إسرائيلية في تركيا بشبهة "الخدمة في جيش أجنبي"، قبل الإفراج عنها وإعادتها عبر دولة ثالثة، في عملية وصفت بأنها "تحت الرادار" وبمشاركة أميركية.

اعتقلت السلطات في أنقرة شابة إسرائيلية من أصول تركية خلال زيارتها لعائلتها، قبل أن تُعاد إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، في عملية وُصفت بأنها "سرية" جرت بعد ضغوط دبلوماسية إسرائيلية وتدخل أميركي.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، وذكرت أن الشابة، وهي مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وتحمل الجنسية الإسرائيلية والتركية، أُوقفت بشبهة "الخدمة في جيش أجنبي".

ووفقا للمزاعم الإسرائيلية، فإن اعتقال المجندة جاء بعد حملة على شبكات التواصل الاجتماعي قادتها جهات وصفتها القناة بأنها "إسلامية"، نشرت خلالها تفاصيلها الشخصية وصورها وطالبت السلطات باحتجازها ومنعها من مغادرة البلاد.

وبحسب التقرير، جرى توقيف الشابة لساعات طويلة قبل نقلها إلى الإقامة الجبرية لعدة أيام.

وأشار إلى أن الحادثة أثارت حالة استنفار لدى جهات قضائية وعسكرية وسياسية في إسرائيل، في ظل تدهور العلاقات بين تل أبيب وأنقرة في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت القناة إن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، تدخل فور علمه بالواقعة، وإن إسرائيل مارست "ضغوطًا مكثفة" عبر قنوات دبلوماسية، كما جرى، وفق التقرير، "تجنيد الإدارة الأميركية" للتدخل لدى تركيا بطلب إسرائيلي.

وأضاف التقرير أن رسالة "واضحة" نُقلت إلى أنقرة تطالب بالإفراج الفوري عن الشابة، مشيرًا إلى أنها أُعيدت الأربعاء الماضي إلى إسرائيل على متن رحلة عبر دولة ثالثة "تحت مظلة أمنية إسرائيلية".

ولم يورد التقرير تفاصيل لوجستية عن عملية الإعادة نفسها، واكتفى بالإشارة إلى أنها جرت "تحت الرادار" وتخللتها ضغوط سياسية مكثفة وتدخل أميركي، من دون أن يحدد طبيعة الترتيبات الأمنية أو اسم الدولة الثالثة التي عبرت منها الشابة في طريق عودتها.

وبحسب التقرير، فإن الحادثة تثير مخاوف أوسع تتعلق بإسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة، لافتة إلى أن نحو 50 ألف جندي ومواطن إسرائيلي مزدوجي الجنسية قد يكونون، وفق ما ورد في التقرير، عرضة لإجراءات قضائية في "دول معادية" لإسرائيل.

ونقل التقرير عن جهات في إسرائيل تحذيرها من أن بعض الدول قد تعتبر الإسرائيليين مزدوجي الجنسية "هدفًا سهلًا" في سياق المواجهة السياسية والإعلامية الدائرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.