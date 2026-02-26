استطلاع: الليكود متصدرا ونتنياهو "الأنسب" لرئاسة الحكومة

أظهر استطلاع إسرائيلي تصدر الليكود بزعامة نتنياهو الانتخابات المتوقعة بـ26 مقعدا، متقدما على نفتالي بينيت بـ21. كما يتفوق نتنياهو على منافسيه في ملاءمة رئاسة الحكومة، فيما فضّل ناخبو المعارضة بينيت لقيادة المعسكر المناوئ له في الانتخابات المقبلة.

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الخميس، تصدُّر حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السباق في انتخابات تُجرى اليوم، كما يظلّ الأقوى من بين منافسيه المُحتملين لتولّي منصب رئيس الحكومة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وبحسب استطلاع القناة 12، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ26 مقعدًا، يليه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت بـ21 مقعدًا، فيما يتحصّل ثالث أكبر حزب، وهو "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على 11 مقعدا.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ26 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ21 مقعدًا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 11.

"يَشار" الذي يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت 11 مقعدا.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 10 مقاعد.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 8 مقاعد.

"ييش عتيد"؛ 7 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 7 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 6 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 4 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

من الأنسب لتولّي رئاسة الحكومة؟

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع أن نتنياهو لا يزال متقدمًا على منافسيه المحتملين، فبالمقارنة بينه وبين بينيت، يرى 40% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 36% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما أجاب المتبقون من المشاركين بـ"لا أحد منهما" بنسبة 19%، أو "لا أعلم" بنسبة 5%.

أما في مواجهة رئيس المعارضة يائير لبيد، حصل نتنياهو على 42%، فيما حصل الأول على 25% من تأييد المشاركين بالاستطلاع. وأجاب باقي المشاركين بـ"لا أحد منهما" بنسبة 30%، أو "لا أعلم"؛ 3%.

وفي مواجهة آيزنكوت، حصل نتنياهو على تأييد 41% من المشاركين بالاستطلاع، بينما حصل آيزنكوت على 30% في مسألة مدى ملاءمته للمنصب، فيما انحصرت إجابات المشاركين الآخرين بـ"لا أحد منهما"؛ 23%، أو "لا أعلم" بـ6%.

كما يتفوّق نتنياهو على رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ويتحصّل على تأييد 41% من المشاركين، فيما يتحّصل الأخير على 21% من أصوات المشاركين، بينما قال 34% إن كلاهما لايصلح لتولّي المنصب، فيما أجاب 4% بـ"لا أعلم".

وسأل الاستطلاع ناخبي المعارضة عن مرشحهم المفضل لقيادة الكتلة المناوئة لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، فأجاب 42% منهم نفتالي بينيت، و19% غادي آيزنكوت، و14% أفيغدور ليبرمان، و10% يائير لبيد، و7% يائير غولان.