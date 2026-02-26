زيادة جديدة على أسعار الوقود في إسرائيل: 14 أغورة إضافية للتر البنزين

وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن رفع سعر بنزين 95 إلى 7.02 شيكل لليتر ابتداءً من منتصف ليل السبت–الأحد، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية في ظل توترات أمنية وجيوسياسية متصاعدة في المنطقة.

أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود في إسرائيل سترتفع عند منتصف ليل السبت – الأحد (28 شباط/ فبراير – 1 آذار/ مارس 2026) بمقدار 14 أغورة لليتر.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، سيبلغ السعر الأقصى لليتر بنزين 95 أوكتان (خدمة ذاتية، شامل ضريبة القيمة المضافة) 7.02 شيكل، فيما لن يتجاوز السعر في إيلات 5.95 شيكل لليتر، بزيادة 12 أغورة مقارنة بالتحديث السابق.

وجاء في البيان أن “التوترات الأمنية والجيوسياسية أدت إلى ارتفاع سعر البنزين في الأسواق الدولية”، مشيرة إلى أنها توصي الجمهور بمقارنة الأسعار بين محطات الوقود المختلفة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، مع حديث متزايد عن احتمال اندلاع مواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز في إطار مناورات بحرية نفذها الحرس الثوري. ويُعد المضيق ممرًا حيويًا لصادرات النفط العالمية، ويُنظر إلى أي تعطيل فيه كرسالة ضغط سياسية وأمنية تجاه الولايات المتحدة والدول الغربية.

ويأتي هذا التحديث بعد شهر شباط/فبراير الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الوقود، عقب انخفاض حاد سُجّل مطلع العام الجاري. ففي التحديث الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع شباط/فبراير، بلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين 95 أوكتان في الخدمة الذاتية 6.88 شيكل، بزيادة 3 أغورات عن الشهر الذي سبقه، فيما استقرت رسوم الخدمة الكاملة عند 25 أغورة لليتر.

يُذكر أنه منذ عام 2002، يُحدَّد سعر البنزين في إسرائيل شهريًا وفق معادلة ثابتة ضمن لائحة الإشراف على السلع والخدمات، تعتمد على متوسط أسعار الوقود في حوض البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الخمسة التي تسبق آخر يومي عمل من كل شهر، إلى جانب ضريبة الإنتاج، وهامش التسويق، وضريبة القيمة المضافة، ويتم احتساب السعر النهائي بالشيكل وفق آخر سعر صرف رسمي صادر عن بنك إسرائيل.