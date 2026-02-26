16 اتفاقية بين إسرائيل والهند وتعزيز العلاقات إلى شراكة إستراتيجية

خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القدس، وقّعت إسرائيل والهند 16 مذكرة تفاهم في مجالات متعددة، وأعلن الجانبان رفع مستوى العلاقات إلى "شراكة إستراتيجية خاصة"، مع تأكيد توسيع التعاون في الابتكار والزراعة والأمن.

وقّعت إسرائيل والهند، اليوم الخميس، 16 مذكرة تفاهم في مجالات ثنائية مختلفة، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تل أبيب، في خطوة أعلن الجانبان أنها ترفع مستوى العلاقات إلى "شراكة إستراتيجية خاصة".

وأدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومودي، بتصريحات مشتركة في فندق الملك داود في القدس، عقب اجتماع عمل شارك فيه وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية فدعون ساعر، في مؤتمر ختم زيارة مودي.

وقال نتنياهو إن الزيارة كانت "بنتائج مذهلة" على أكثر من صعيد، واصفًا اللقاء بأنه "قصير لكنه مثمر ومؤثر". وأضاف أن الجانبين يعملان على "خطط ملموسة"، مشيرًا إلى أن اجتماعًا حكوميًا مشتركًا سيُعقد في الهند لاحقًا.

وشدد نتنياهو على أن مستقبل البلدين قائم على الابتكار، قائلاً إن إسرائيل والهند "تفخران بماضيهما لكنهما مصممتان على اقتناص المستقبل معًا". كما أثنى على حكومة مودي واصفًا إياها بـ"الفعّالة".

من جانبه، اعتبر مودي أن زيارته تشكل "محطة مهمة في العلاقات بين الجانبين"، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهند وإسرائيل تعزّز في مجالات الأمن والزراعة والمياه والتطوير والعمالة.

وأضاف أن إسرائيل والهند "يرفعان العلاقات إلى مستوى شراكة إستراتيجية خاصة"، واصفًا ذلك بأنه تطور "طبيعي وذو رؤية". كما أشار إلى استمرار التواصل بين الجانبين بشأن غزة، مشيرا إلى أن الهند "أدانت الإرهاب بأشد العبارات".

وشملت الاتفاقيات الموقعة مجالات الثقافة والابتكار الزراعي، إضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء مركز أبحاث وابتكار زراعي في الهند، يتضمن برامج تدريب وتبادل خبراء وتعاونًا أكاديميًا.

وخلال زيارته، التقى مودي الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي قال إن الهند "جزء حيوي من مستقبل الشرق الأوسط"، فيما وجّه مودي دعوة رسمية له لزيارة الهند.

وكان مودي قد وصل إلى مطار بن غوريون، أمس، حيث استقبله نتنياهو، قبل أن يعقدا لقاءً ثنائيًا. كما ألقى كلمة في جلسة خاصة للكنيست، عبّر فيها عن دعم بلاده لإسرائيل عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويُعد مودي أول رئيس وزراء هندي يلقي خطابًا من على منصة الكنيست، كما كان أول رئيس حكومة هندية يزور إسرائيل، في زيارته الأولى عام 2017.