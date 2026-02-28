إسرائيل تعلن اغتيال قادة إيرانيين بارزين... بينهم شمخاني وباكبور وشيرازي

تل أبيب يعلن اغتيال عدد من كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية الإيرانية خلال ضربات واسعة داخل طهران، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، وكذلك أمين "مجلس الدفاع"، علي شمخامني، وغيرهم من المسؤولين.

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء السبت، أن إسرائيل اغتالت مجموعة من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت ما وصفه بـ"قمة القيادة الأمنية للنظام الإيراني"، وذلك مع بدء الحرب على إيران.

وقال المتحدث العسكري إن مئات الطائرات المقاتلة هاجمت، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، مواقع في أنحاء إيران، مشيرًا إلى أن العملية بدأت بضربة مباغتة عقب رصد موقعين في طهران تواجد فيهما كبار قادة المنظومة الأمنية الإيرانية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الضربات أسفرت عن اغتيال:

علي شمخاني، الذي وصفه البيان بأنه أمين "مجلس الدفاع" ومستشار أمني للمرشد الإيراني.

محمد باكبور، قائد الحرس الثوري، وقال الجيش إنه كان مسؤولًا عن تشغيل منظومات نيران إستراتيجية ضد إسرائيل ودعم تنظيمات مسلحة مدعومة من طهران.

صلاح أسدي، رئيس شعبة الاستخبارات في قيادة الطوارئ الإيرانية، والذي قيل إنه شارك في بلورة الإستراتيجية الإيرانية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة.

محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد الإيراني منذ عام 1989، والمسؤول عن التنسيق بين قيادات القوات المسلحة والمرشد.

عزيز نصير زاده، الذي شغل منصب وزير الدفاع وقائدًا سابقًا لسلاح الجو الإيراني، واتهمه الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن برامج صواريخ بعيدة المدى ونقل وسائل قتالية إلى حلفاء طهران.

حسين جبل عامليان، رئيس منظمة "سيند"، المعنية بتطوير تقنيات عسكرية متقدمة.

رضا مظفري نيا، الرئيس السابق للمنظمة ذاتها، وقال البيان إنه عمل على تطوير قدرات نووية.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في وقت تتداول فيه تقارير إسرائيلية بشأن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من دون صدور تأكيد رسمي من طهران حتى الآن بشأن هذه المزاعم.

وقال المتحدث إن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات في أنحاء إيران "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة"، مضيفًا أن العمليات تجري "بالتنسيق والتعاون مع الجيش الأميركي".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن جهات أمنية إسرائيلية، بأن التقديرات تشير إلى أن الضربة الافتتاحية على إيران أسفرت عن اغتيال عشرات المسؤولين، يُرجَّح أن عددهم لا يقل عن 25 مسؤولًا رفيعًا.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن عمليات الاغتيال جرت بشكل متزامن ضمن الموجة الأولى من الهجوم، في ما وُصف بأنه استهداف مركز للقيادات العليا في المنظومة الإيرانية. ولم يصدر تأكيد رسمي من طهران بشأن هذه المعطيات حتى الآن.

وتُقدّر جهات أمنية إسرائيلية أن إيران أطلقت، منذ بداية الحرب، نحو 80 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل، إلى جانب نحو 90 صاروخًا استهدفت قواعد أميركية في المنطقة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن معظم هذه الصواريخ جرى اعتراضها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية.

في المقابل، أشارت تقارير أخرى أن إيران أطلقت منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية، نحو 300 صاروخ، نحو 100 منها استهدف مواقع في إسرائيل.