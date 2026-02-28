تقرير: الهجوم الأميركي على إيران يتجه نحو هدف أبعد... "إسقاط النظام"

تحول في خطاب ترامب من الضغط لانتزاع اتفاق نووي إلى الدعوة الصريحة لتغيير السلطة في طهران، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي أميركي مشترك غير مسبوق ضد إيران، وتباين في التقديرات بشأن مآلات المواجهة.

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال الهجوم الواسع الذي أطلقه على إيران بالشراكة مع إسرائيل، إلى تحقيق هدف كان قد تجنّب الإعلان عنه سابقًا، ويتمثل في إسقاط سلطة الحكم القائمة بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتجلّى هذا التوجه بوضوح في رسالة مصوّرة وجّهها، السبت، من مقر إقامته في منتجع "مارالاغو" بفلوريدا، أكد فيها أن هدفه يتمثل في إطاحة السلطة في الجمهورية الإسلامية، في تحول لافت مقارنة بخطابه خلال الأسابيع الماضية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن هدفه يقتصر على دفع طهران إلى القبول باتفاق ينهي برنامجها النووي، لكنه توعّد في كلمته الأخيرة بـ"تدمير صواريخهم وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض"، إضافة إلى القضاء على القوات البحرية الإيرانية.

وخاطب ترامب الإيرانيين عبر منصته "تروث سوشيال" بعد إطلاق العمليات العسكرية وبدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، قائلا: "عندما ننتهي، تولّوا السيطرة على حكومتكم. ستكون لكم لتتسلموها. قد تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال".

ويأتي هذا التصعيد بعد حشد عسكري أميركي غير مسبوق في الشرق الأوسط، وُصف بأنه الأكبر منذ غزو العراق عام 2003، في إشارة إلى حجم القوات والقدرات التي دفعت بها واشنطن إلى المنطقة، حيث استبعد المراقبون أن ينتهي هذا التحشيد دون تصعيد عسكري.

ومنذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واظب ترامب على التنديد بما وصفه بقمع السلطات الإيرانية، مشيرًا مرارًا إلى أن عدد القتلى بلغ "32 ألفا" في معطيات لم يتم التحقق من مصداقيتها. وأكد آنذاك للإيرانيين أن "المساعدة في طريقها".

وفي سياق متصل، أعلن رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، من مقر إقامته في منطقة واشنطن، دعمه للتحرك ضد النظام. وقال في رسالة مصورة نشرها السبت: "نحن قريبون جدا من النصر النهائي. أريد أن أكون إلى جانبكم في أقرب فرصة ممكنة لنتمكن معا من استعادة إيران وإعادة بنائها".

ودعا بهلوي الإيرانيين إلى "البقاء في منازلكم في الوقت الحالي والحفاظ على أمنكم"، مضيفا: "ابقوا متيقظين ومستعدين لتتمكنوا، في الوقت المناسب -الذي سأعلنه لكم بدقة- من العودة إلى الشوارع من أجل التحرك النهائي".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن خططا عسكرية لاستهداف خامنئي عُرضت على ترامب، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تنفيذها، وسط تقارير بأن خامنئي كان من بين المستهدفين الضربة الأولى التي افتتحت من خلالها واشنطن وتل أبيب الحرب.

وكان ترامب قد بعث في الأيام الأخيرة إشارات متباينة بشأن نواياه، وكرر مزاعمه بتفضيله المسار الدبلوماسي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن استعداده للنظر في ضربات "محدودة" إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي خطاب ألقاه في أيار/ مايو في السعودية، أعلن ابتعاده عن نهج التدخلات الأميركية السابقة، قائلا إن الولايات المتحدة ستمتنع عن إملاء على دول أخرى "كيف تعيش أو تحكم". وأضاف أن "دعاة التدخل أقحموا أنفسهم في مجتمعات معقدة لم يكونوا حتى هم أنفسهم يفهمونها".

غير أن ترامب، الذي يصف نفسه بأنه "صانع سلام"، نفذ خلال الفترة الماضية عمليات عسكرية في مناطق عدة، بينها ضربات ضد سفن تزعم واشنطن نقلها مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما أقدم على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية جرت في 3 كانون الثاني/يناير.

وسبق له كذلك أن أمر بشن ضربات على إيران في حزيران/ يونيو الماضي في إطار الحرب الإسرائيلي على طهران التي استمرت 12 يوما، قال إنها قضت على برنامجها النووي، من دون أن يعود إلى الكونغرس، الجهة المخوّلة دستوريًا إعلان الحرب.

وفي ظل الحديث عن إسقاط النظام الإيراني، يبرز تساؤل بشأن ما قد يترتب على ذلك داخليًا. فقد كتب الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، أن لا أحد يعلم "ما سيكون تأثير أي نزاع على بقاء النظام الإيراني في السلطة"، مضيفا أن ذلك "قد يؤدي إلى تقويته بقدر ما قد يؤدي إلى إضعافه".

كما أقر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال جلسة استماع برلمانية في أواخر كانون الثاني/يناير، بأنه لا أحد يعرف "ما الذي سيحدث في إيران إذا سقط المرشد الأعلى والنظام"، معربا عن أمله في وجود "شخص ما داخل نظامهم يمكن العمل معه".