ساعر يتحرك دبلوماسيا لحشد دعم دولي للحرب على إيران

وزير الخارجية الإسرائيلي يطلق تحركًا دبلوماسيًا لتبرير الحرب على إيران، ويدعي أن القرار جاء لمنع طهران من بلوغ "منطقة حصانة" نووية، في ظل مساعٍ لحشد دعم أوروبي ودولي.

بدأ وزير الخارجية الإسرائيلية، غدعون ساعر، اليوم السبت، ما وصفته تل أبيب بأنه "ماراثون اتصالات دبلوماسية" مع نظرائه في عدد من الدول، في أعقاب شن الهجوم على إيران، في محاولة لتبرير الحرب وحشد الدعم الدولي لها.

وقال ساعر إن الكابينيت الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، اتخذ "القرار الوحيد الصحيح من أجل أمن إسرائيل ومستقبل شعبنا"، معتبرا أن "الامتناع عن العمل كان أخطر بكثير من القرار بالتحرك"، رغم إقراره بوجود مخاطر.

وادعى أن "الوقت للتحرك هو الآن"، مضيفا أن أي تأجيل كان سيسمح للنظام الإيراني بالوصول إلى "منطقة حصانة" في برنامجه النووي، إضافة إلى "الإنتاج المكثف لصواريخ باليستية بعيدة المدى"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

في حين وصف "النظام الإيراني" بـ"المتطرف والقاتل"، شدد ساعر على أن الشراكة مع الولايات المتحدة "غير مسبوقة في عمقها ودلالاتها"، في إشارة إلى التنسيق العسكري والسياسي بين واشنطن وتل أبيب في الهجوم الجاري.

وبالتوازي مع تصريحاته، أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن ساعر أطلع نظراءه على قرار الكابينيت وأهداف العملية العسكرية، في اتصالات شملت وزراء خارجية ألمانيا والهند وإيطاليا والمجر والتشيك ولاتفيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى تثبيت روايتها بشأن دوافع الهجوم، وسط تباين دولي في المواقف وتحذيرات من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.