نتنياهو: مؤشرات كثيرة على أن خامنئي لم يعد موجودًا... الحرب ستستمر بقدر ما تقتضي الضرورة

نتنياهو يعلن تدمير مجمّع إقامة خامنئي في الضربة الأولى من الحرب على إيران، متحدثًا عن "مؤشرات" بشأن مصير المرشد الأعلى الذي رجّح أنه "لم يعد موجودًا"، على حد تعبيره، وقال إن الحرب على إيران ستتواصل "بقدر ما تقتضي الضرورة".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب التطورات العسكرية الأخيرة، إن الحرب على إيران "ستستمر بقدر ما تقتضي الضرورة"، مشددًا على أن المرحلة المقبلة "تتطلب طول نفس وصبرًا".

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي دمر في الضربة الافتتاحية مجمّع إقامة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وأن خامنئي "أمضى عقودًا في بلورة خطة لتدمير إسرائيل"، وأن هذه الخطة "لم تعد موجودة"، مضيفًا أن "مؤشرات كثيرة تدل على أن خامنئي لم يعد موجودًا".

جاء ذلك فيما ترجح التقديرات الإسرائيلية نجاح عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم خلال الهجوم على مقر إقامة خامنئي، صباح السبت، إلقاء 30 قنبلة بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي، وذلك بعد إطلاع واشنطن والتنسيق معها. وبحسب التقرير، "تم إلقاء ثلاثين قنبلة على المقر، كان خامنئي تحت الأرض، لكن من المحتمل أنه لم يكن في الملجأ المحصن الذي يتواجد به عادة".

وفي المؤتمر ذاته، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما وصفه بـ"الشراكة العميقة"، وقال إن "هذه الحرب ستقود إلى سلام حقيقي"، معتبرًا أن العملية العسكرية الجارية تمثل "عملية مصيرية".

وأضاف أن "العملية ستتواصل ما دام ذلك مطلوبًا"، مكررًا أن الحرب الحالية "ستؤدي إلى سلام حقيقي"، بحسب تعبيره.

وتوجه نتنياهو إلى الإيرانيين داعيًا إياهم إلى "الخروج إلى الشوارع في الوقت المناسب لإسقاط النظام"، قائلاً إن "اللحظة ستأتي قريبًا لإكمال المهمة"، على حد وصفه.