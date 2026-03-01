ضربة مباشرة على ملجأ في بيت شيميش... انهيار مبانٍ وفتح تحقيق في أسباب الإخفاق

يوجد في مكان سقوط الصاروخ إصابات حرجة وخطيرة، وإصابات أخرى متفاوتة، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من ثلاثين جريجا، ونُقل 23 مصابا إلى المستشفيات، وتبحث فرق إنقاذ عن أشخاص عالقين في عشرات المباني

ارتفعت حصيلة الهجوم الصاروخي الإيراني على بيت شيمش قرب القدس، إلى تسعة قتلى وعشرات الجرحى، إثر إصابة مباشرة لمبنى سكني وملجأ داخله، ما أدى إلى انهيارهما تحت قوة الانفجار.

ووصفت طواقم الإسعاف والإنقاذ المشهد بأنه من الأصعب منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط دمار واسع طال ثمانية منازل دُمّر معظمها شبه كلي، إضافة إلى أضرار في عشرات المباني المحيطة.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن 28 مصابًا نُقلوا إلى مستشفيات هداسا عين كارم، هداسا جبل المشارف، شعاري تسيدك وأساف هروفيه، بينهم حالتان إلى ثلاث حالات وُصفت بالخطيرة، وعدد من الإصابات المتوسطة، فيما تلقى آخرون العلاج ميدانيًا.

وجرى إنشاء نقطة فرز صحية قرب الموقع، في وقت تواصلت عمليات البحث تحت الأنقاض خشية وجود عالقين، مع تقديرات بأن أعمال التمشيط قد تستمر لساعات.

وقال قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية إن السيطرة الكاملة على الموقع لم تتحقق بعد، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي هو التأكد من عدم بقاء أشخاص تحت الركام.

وأقامت السلطات مركز عمليات مشترك في المكان بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية والسلطة المحلية، فيما فُتح خط اتصال خاص لتلقي بلاغات عن مفقودين. وقالت الشرطة إن التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الإصابة وما إذا كان الصاروخ أصاب الملجأ مباشرة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار والإنذار المسبق فُعّلا وفق الإجراءات المعتادة قبل سقوط الصاروخ، وأن ظروف الإصابة قيد التحقيق.

كما أشار إلى أن قوات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، إلى جانب فرق الإطفاء والطواقم الطبية ومروحية للإخلاء، تعمل في الموقع، فيما أشار مسؤولون إلى أن الغرف المحصنة والملاجئ توفر حماية في حالات غير الإصابة المباشرة.

وفي سياق متصل، أُصيب رجل في الخمسين من عمره بشظايا في منطقة أخرى، فيما سُجلت أضرار في مبنى عام في رأس العين دون إصابات خطيرة. وأعلنت بلدية عسقلان العثور على شظايا صاروخ اعتراضي دون أضرار بشرية.

وذكرت الأجهزة الأمنية أن موجة إطلاق واسعة استهدفت مناطق وسط البلاد والقدس والسهل الساحلي، فيما لقيت امرأة مصرعها صباح اليوم، إثر تدهور حالتها خلال التوجه إلى ملجأ.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب إلى 11 شخصًا، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد أسباب الإخفاق في منع الإصابة المباشرة.