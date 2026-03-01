زامير: الحملة العسكرية ضدّ إيران يتوقع أن تستمر لأيام عديدة و"الإنجازات" ستؤثر على نتائجها

أعلن زامير أن العمليات ضد إيران ستتواصل أياما عديدة، مؤكدا أن الضربات الافتتاحية غيّرت مسار المواجهة. أقرّ خططا لاستكمال القتال، مشددا على تقليص التهديدات الداخلية والتنسيق الوثيق مع الجيش الأميركي، وسط خسائر بشرية في بيت شيمش.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، زامير، خلال تقييم الوضع، الأحد

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، إن الحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل، ضدّ إيران، يتوقع أن تستمر لأيام عديدة مقبلة، عادّا أن "الإنجازات" التي حُقّقت في بداية الحرب، ستؤثر على نتائجها.

جاء ذلك خلال تقييم للوضع، أجراه زامير، مساء الأحد، وشمل "المصادقة على خطط لاستكمال (الحرب) مع منتدى هيئة الأركان العامة"، بحسب ما ذكر بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ.

وقال زامير: "لم يمضِ على بدء حملتنا (العسكرية)، سوى أقل من 48 ساعة، ومن المتوقع أن تستمر لأيام عديدة"، مضيفا: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الإنجازات، ولن ندّخر جهدا في سبيل ذلك".

وذكر خلال تقييم الوضع "نختتم اليوم الأول من العملية، وقد بدأنا بمفاجأة، وقوة كبيرة، وحققنا إنجازات بالغة الأهمية، أثّرت على مسار الحملة، ونتائجها"، مضيفا: "يمكننا القول الآن، إن إنجازاتنا في البداية، ستؤثر على الوضع النهائي".

وتابع: "نعمل بكامل طاقتنا منذ بداية الحملة، وأحد أهدافنا الرئيسية، هو الحدّ من التهديدات على الجبهة الداخلية، والآن الصبر ضروريّ".

وفي ما يتعلّق بانخراط واشنطن في الحرب، قال زامير: "نعمل بتعاون وثيق مع حليفنا، والتنسيق مع الجيش الأميركي، أقوى من أي وقت مضى، وأنتم جميعًا على دراية بهذا الأمر وتتفهمونه".

وأضاف: "نحن نراقب كذلك ما يحدث في الجبهات الأخرى، وسنتحرّك بقوّة، ضدّ أي شخص يحاول تحدّينا".

كما أشار إلى مقتل وإصابة العشرات، جرّاء سقوط صاروخ إيرانيّ بشكل مباشر في بيت شيمش، وقال: "نحن، بعد حدث مؤلم وصعب في بيت شيمش... ويجب التنويه إلى أن الحدث لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة"، في إشارة إلى البحث عن المزيد من المفقودين في الموقع ذاته.

يأتي ذلك فيما توقّع الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن يستمر الهجوم على إيران، "أربعة أسابيع أو أقل"، مشدّدا على أن الحرب، ستستمر "حتى تحقيق جميع أهدافنا"، ومشيرا إلى ضرب "مئات الأهداف".