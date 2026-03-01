نتنياهو يخاطب الإيرانيين بالفارسية ويدعوهم إلى "الخروج بالملايين لإسقاط النظام"

نتنياهو يوجّه رسالة بالفارسية إلى الإيرانيين يدعوهم فيها إلى "الخروج بالملايين" لإسقاط النظام، متعهّدًا بمواصلة الضربات، في سياق تصعيد عسكري ورسائل تحريضية متواصلة.

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة مصوّرة باللغة الفارسية إلى الشعب الإيراني، قال فيها إن إسرائيل ستواصل ضرب أهداف داخل إيران، داعيًا الإيرانيين إلى استغلال ما وصفه بـ"الفرصة التاريخية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال نتنياهو في خطابه المسجل الذي بثه في ثاني أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران: "في الأيام المقبلة، سنضرب آلاف الأهداف التابعة لنظام الإرهاب"، مضيفًا: "سنخلق ظروفًا تتيح لأبناء إيران الشجعان التحرر من قيود الاستبداد".

وتابع مخاطبًا الإيرانيين: "مواطني إيران، لا تفوّتوا هذه الفرصة. إنها فرصة تأتي مرة واحدة في الجيل"، مضيفًا: "لا تتنازلوا، لأن لحظتكم ستأتي قريبًا".

كما دعا إلى الاحتجاج الواسع، قائلًا: "هذه هي اللحظة التي عليكم فيها الخروج إلى الشوارع، الخروج بالملايين لإنهاء المهمة، لإسقاط نظام الإرهاب الذي جعل حياتكم لا تُطاق".

وأضاف: "معاناتكم وتضحياتكم لن تذهب سدى. المساعدة التي انتظرتموها قد وصلت"، وتابع: "الآن هو وقت الاتحاد لمهمة تاريخية".

وختم رسالته بالقول: "يا مواطني إيران، فرسًا وأكرادًا وأذريين وأهوازيين وبلوشًا — الآن هو الوقت لتوحيد قواكم لإسقاط النظام وضمان مستقبلكم".

وتأتي تصريحات نتنياهو في سياق تصعيد عسكري مستمر، بالتوازي مع توجيه رسائل مباشرة إلى الإيرانيين تحثهم على الاحتجاج واستغلال الضربات الأميركية الإسرائيلية لإضعاف النظام، في إطار ما تصفه إسرائيل بإعادة تشكيل المشهد داخل إيران.

أفادت تقارير إسرائيلية بأن رسالة تُعمَّم على وزراء ومسؤولين كبار في إسرائيل تتضمن تأكيدًا أن "النشاط المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة سيخلق الظروف للشعب الإيراني الشجاع كي يتولى مصيره بيده ويقود إلى إيران حرة ومسالمة"، وفق نصها المتداول.

وبحسب التقارير، تهدف هذه الرسالة إلى توحيد الخطاب الرسمي الإسرائيلي بشأن أهداف العمليات العسكرية، وتكراره في المقابلات والتصريحات الإعلامية الموازية للضربات الجارية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد دعا الإيرانيين إلى "استعادة بلدهم"، على حد تعبيره، معتبرًا أن هذه "أعظم فرصة" لتحقيق ذلك، في أعقاب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي في الضرب الافتتاحية للحرب على إيران.