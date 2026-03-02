حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل: الاحتلال يقصف في لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ من لبنان باتجاه الشمال، بعد منتصف ليل الأحد، في أول حدث كهذا منذ وقف إطلاق النار؛ دوت صافرات الإنذار، واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخا، بينما سقط اثنان في مناطق مفتوحة.

تبنّى حزب الله، إطلاق صواريخ ومسيرات على شمال إسرائيل، ليل الأحد - الإثنين، في ما قال إنه يأتي "ثأرا لاستشهاد الإمام، علي خامنئي"، المرشد الإيرانيّ الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد - الإثنين، إطلاق صواريخ من لبنان صوب إسرائيل، مشيرا إلى أنه يتمّ التحقّق من تفاصيل ذلك، فيما شنّ غارات على مناطق متفرقة جنوبيّ لبنان.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة شماليّ إسرائيل، بعد انتصاف ليل الأحد، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنها أُطلقت عقب إطلاق صواريخ ومسيّرة، صوب البلاد.

توثيق | لحظة إطلاق صواريخ من لبنان، صوب إسرائيل. pic.twitter.com/MW8OMFSwWT — موقع عرب 48 (@arab48website) March 1, 2026

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان، فيما "سقطت صواريخ (أُخرى) وفقًا للإجراءات المتبعة".

وقالت القناة الإسرائيلية 12، إن "6 صواريخ أُطلقت من لبنان على إسرائيل، لأول مرة منذ وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أنه "تم اعتراض صاروخ واحد، وسقط صاروخان في مناطق مفتوحة".

فيديو التُقط في سماء لبنان، بعيد إطلاق صواريخ صوب إسرائيل. pic.twitter.com/P2V0ZwN3dR — موقع عرب 48 (@arab48website) March 1, 2026

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، أن "3 صواريخ أُطلقت على منطقة حيفا، انطلقت من جنوب الليطاني"؛ كما نقلت عن مسؤولون أمنيين إسرائيليين قولهم: "حدث سيواجَه بردّ فعل قويّ". كما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، التصريح ذاته.

وأوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الجيش الإسرائيلي، يؤكد أن حزب الله هو مُطلق الصواريخ، صوب شمالي البلاد".

