الشركة الأميركية المشغلة لحقل "ليفياتان" تعلن تلقيها تعليمات رسمية من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف الإنتاج مؤقتًا في المنصة البحرية، بالتزامن مع بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.

أعلنت شركة "شيفرون" الأميركية، اليوم الإثنين، تعليق إنتاج الغاز الطبيعي في حقل "ليفياتان" قبالة سواحل البلاد، بناءً على طلب من الحكومة الإسرائيلية، وذلك في اليوم الذي بدأ فيه الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "فرانس برس": "تؤكد شيفرون أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بإيقاف الإنتاج مؤقتًا في منصة ليفياتان الإنتاجية اعتبارًا من 28 شباط/ فبراير 2026".

وأضافت الشركة أن "الأولوية القصوى هي ضمان سلامة العاملين"، مشيرة إلى أن "أي استفسارات تتعلق بالوضع الأمني يجب توجيهها إلى السلطات المختصة في إسرائيل".

وتُشغّل "شيفرون" منصة "ليفياتان" الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات قبالة المنطقة الساحلية جنوب مدينة حيفا.

ويُعد المشروع، الذي بدأ تشغيله في كانون الأول/ديسمبر 2019، أحد أبرز مشاريع الغاز في المنطقة، إذ يزوّد إسرائيل ومصر والأردن بالغاز الطبيعي.

بدورها، قالت شركة "نيو ميد إينرجي"، المدرجة في بورصة تل أبيب، إن شركة شيفرون تلقت إشعارا في 28 فبراير/ شباط الماضي، من وزير الطاقة إيلي كوهين، بتعليق العمل في حقل ليفياتان "حتى إشعار آخر".

وأعلنت "نيو ميد" أن كوهن أمر بإيقاف الإنتاج "بناء على توصية أمنية"، قبل الإعلان عن دخول قرار الإيقاف حيز التنفيذ بدءا من اليوم الإثنين. وأوضحت أنه وفقا لاتفاقيات بيع الغاز، يعتزم شركاء ليفياتان إخطار العملاء بتفعيل القوة القاهرة نتيجة تعليق الإنتاج.

و"القوة القاهرة" إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية، بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.ويأتي قرار إيقاف الإنتاج بينما تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة منذ السبت، عدوانا عسكريا على إيران، أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار.

وفي المقابل، أكدت "شيفرون" أن العمليات تسير بشكل طبيعي في مشروع آخر تتولى تشغيله في المنطقة البرية المقسومة بين الكويت والسعودية، حيث تعمل بالتعاون مع شركة نفط الخليج الكويتية.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الطاقة القطرية الحكومية أنها أوقفت إنتاج الغاز الطبيعي المسال عقب هجمات إيرانية على اثنتين من منشآتها الرئيسية لمعالجة الغاز