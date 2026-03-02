إسرائيل لم ترصد تحركات مسبقة لحزب الله وتتحسب قرارا لترامب بوقف الحرب

تقارير: مصادر أمنية إسرائيلية تتخوف من حرب استنزاف "إذا لم تستسلم إيران لشروط ترامب"* محلل: "النظام الإيراني استعد لحرب طويلة، وخامنئي أعد خطة لنقل السيطرة إلى من سيخلفونه في حال استهدافه ولا مؤشرات أنهم سيستسلمون سريعا"

لم ترصد إسرائيل عزم حزب الله بالانضمام إلى الحرب التي تشنها مع الولايات المتحدة ضد إيران، قبل إعلان حزب الله، الليلة الماضية، عن انضمامه للحرب، لكن إسرائيل تخشى في هذه الأثناء إمكانية أن تعمل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل أن تنهي الحرب قريبا، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم، الإثنين.

ورغم أن إسرائيل لم ترصد مسبقا استعدادات في حزب الله للانضمام للحرب في أعقاب اغتيال الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، السبت، لكن تقديرات مسبقة لجهاز الأمن الإسرائيلي لم تستبعد هذه الإمكانية، وعزز الجيش قواته عند الحدود مع لبنان واستدعى قوات احتياط ونشرها عند الحدود وهددت بضربات شديدة ضد لبنان واستهداف البنية التحتية للدولة.

موقع سقوط الصاروخ الإيراني في بيت شيمش، أمس (Getty Images)

وفيما تعبر إسرائيل عن رضاها من نتائج اليومين الأولين للحرب ضد إيران، لكن مصادر أمنية تتحسب من حرب استنزاف "إذا لم تستسلم إيران لشروط ترامب"، حسبما نقلت عنها صحيفة "هآرتس".

وأضافت المصادر أنه في إسرائيل رصدوا أن "الإيرانيين قرروا مسبقا، في أعقاب الحرب في حزيران/يونيو الماضي، نظاما قياديا يسمح بمواصلة الحرب حتى في حال تصفية قيادة الدولة، وقرروا مسبقا هرمية قيادية بديلة انطلاقا من الإدراك أن اجتماع مسؤولين من شأنه أن يجعلهم مستهدفين"، لكن المصادر اعتبرت أن سلسلة الاغتيالات، يوم السبت، "تسببت بارتباك في منظومات السيطرة والقيادة" الإيرانية.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن "تدمير مراكز قيادية أضعف قدرة النظام على الاستقرار الداخلي وتفعيل القوات"، وأنه كانت بحوزة إيران حوالي 3000 صاروخ بالستي قبل الحرب وأن الهجمات في اليومين الماضيين دمرت مئات الصواريخ ومنعت إنتاج 1500 صاروخ.

وأشار المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، إلى أن "النظام الإيراني استعد لحرب طويلة، وخامنئي أعد خطة لنقل السيطرة إلى من سيخلفونه في حال استهدافه. ولا تُظهر إيران حتى الآن مؤشرات على أنها ستوافق على استسلام سريع، وتبذل جهدا من أجل تدفيع أعدائها ثمنا، من خلال هجمات ضد إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة وضد دول الخليج".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "الجيش الإسرائيلي يحاول حاليا الإسراع في الضربات ضد إيران بقدر الإمكان، قبل وضع فرامل أميركية محتملة، وفي أعقاب مشاورات أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، تقرر تصعيد الهجمات".

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تعمل بموجب خطة منتظمة تشمل استهداف أهداف كثيرة أخرى "بهدف إضعاف سيطرة النظام، لكن الإيرانيين تداركوا الوضع بسرعة وأطلقوا عشرات الصواريخ البالستية باتجاه إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، ورغم الاستهداف الشديد للقيادة الإيرانية ومنظومة إطلاق الصواريخ، إلا أنها لم تنهار، مثلما شعرنا بذلك جيدا أمس" بسقوط صاروخ إيراني في مدينة بيت شيمش ومقتل 9 إسرائيليين.

واعتبرت الصحيفة أن أقوال ترامب التي جاء فيها إن "الحرب تتقدم بشكل أسرع مما خطط له" وأن الإيرانيين "يريدون التحدث وأنا وافقت على ذلك، ولذلك سأتحدث معهم"، تعتبر في إسرائيل أنها تدل على "نفاذ صبره ورغبته بحرب سريعة بدون ورطات".

وأضافت الصحيفة إلى أن أقوال ترامب تدل على خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول نهاية الحرب، "ويبدو أن ترامب قد يتوقف من دون تحقيق جميع أهداف الحرب مثلما يريدون في إسرائيل. وقد يكتفي ترامب باتفاق نووي وألا يصرّ على الصواريخ البالستية وأذرع إيران".