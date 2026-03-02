الحرب على إيران: انفجارات في طهران وصواريخ على إسرائيل

غارات على طهران وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مع تصاعد التوتر في الخليج واندلاع حرائق حول السفارات الأميركية، وسط تحركات دبلوماسية أوروبية وعربية لمراقبة التطورات ومحاولة الحد من توسع الصراع.

تواصل التصعيد في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وسط تبادل مكثف للهجمات وللضربات بين الأطراف.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية قصف أكثر من ألف هدف داخل إيران، مشيرة إلى تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني، فيما أكدت طهران مقتل عدد إضافي من قادتها العسكريين وسط استمرار الغارات على مدن عدة، أبرزها طهران، بالإضافة إلى شن غارات على يزد وأصفهان، في حين تعرضت مدينة سنندج في محافظة كردستان شمال غرب البلاد لست هجمات.

وفي الخليج العربي، تصاعدت أعمدة الدخان حول السفارة الأميركية في الكويت، بينما تم اعتراض صواريخ في الدوحة والمنامة، في مشهد يعكس اتساع رقعة التصعيد العسكري بالمنطقة.

وفي إسرائيل، دوت صافرات الإنذار في مختلف المناطق، بينها تل أبيب الكبرى، القدس، حيفا، الجليل الأعلى، الساحل، عسقلان ومنطقة البحر الميت، بالإضافة إلى مستوطنات "غلاف غزة".

وقد أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة متفجرة من إيران، بينما عملت أنظمة الدفاع الجوي على اعتراضها، وسقطت شظايا صواريخ في عدة مناطق مأهولة.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن وناقلات نفط في مضيق هرمز، إلى جانب إطلاق العملية التاسعة من "الوعد الصادق" ضد أهداف إسرائيلية وأميركية في المنطقة.

على الصعيد الدبلوماسي، أشارت سلطنة عمان إلى استمرار قنوات الحوار بين إيران والولايات المتحدة، بينما توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استمرار الضربات لأربعة أسابيع، فيما سمحت لندن لواشنطن باستخدام قواعدها، ولوحت ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا بخطوات دفاعية لتقويض القدرات الصاروخية الإيرانية.