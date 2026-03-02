رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن ننهي المعركة قبل إزالة التهديد من لبنان

زامير يعلن أن "المجهود المركزي" للجيش الإسرائيلي موجّه نحو إيران، ويتوعد بأن تنتهي المعركة بضربة "قاسية جدًا" لحزب الله، مشددا على أن إسرائيل "لن تنهي القتال قبل إزالة التهديد من لبنان" وأنه "لن يكون هناك بعد اليوم إخلاء بلدات".

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الإثنين، إن "المجهود المركزي" للجيش ينصب على إيران، لكنه توعّد بأن تنتهي المعركة بتعرض حزب الله لـ"ضربة قاسية جدًا"، مشددا على أن جيشه "لن ينهي المعركة قبل إزالة التهديد من لبنان".

وأضاف زامير، في تصرحيات صدرت عنه خلال تقييم للوضع على الحدود مع لبنان في أعقاب انضمام حزب الله للحرب، إنه "لن يكون هناك بعد اليوم إخلاء بلدات في إسرائيل". وقال "سننهي المعركة بحيث لا تُصاب إيران فحسب، بل سيتلقى حزب الله أيضًا ضربة قاسية جدًا".

وتابع أن "المجهود المركزي لدينا هو إيران. نحن نعمل بقوة ونضرب نظام الإرهاب، بالتعاون غير المسبوق مع الجيش الأميركي". وأضاف: "بعد أن فتح حزب الله النار، وجّهتُ بالعمل بقوة أيضًا ضده. الجيش الإسرائيلي خطط وهو مستعد للعمل في عدة ساحات بالتوازي".

وقال إن "حكومة لبنان والجيش اللبناني حُذّرا مؤخرًا مرات عديدة من ضرورة نزع سلاح حزب الله – لكنهما لم يتحركا"، مضيفًا: "وعليه، سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا بقوانا الذاتية".وتابع: "سننهي المعركة بتوجيه ضربة قاسية جدًا لحزب الله"، على حد تعبيره.

وأضاف: "سنواصل الإصرار على أن يتم نزع سلاح حزب الله – هذا مطلب لن نتنازل عنه". وقال: "الجيش الإسرائيلي لن ينهي المعركة قبل أن يُزال التهديد من لبنان". وأشار إلى أن "الخطط جاهزة منذ وقت طويل، ونحن سنستغل الفرصة".

وأضاف: "أنا أثق بقائد المنطقة الشمالية وقادة الفرق والألوية – الدفاع في مواجهة لبنان وسورية قوي". وتابع مخاطبًا القادة: "كل حجم القوات المطلوب للدفاع والهجوم بين أيديكم. استغلوا الوقت والقدرات الكثيرة الموجودة لديكم: قدرات برية، نارية، جوية وبحرية، إلى جانب مقاتلين كُثر منتشرون على الحدود".

وقال زامير إن "الجيش الإسرائيلي يدافع على جبهة ويهاجم لإزالة التهديدات. حماية السكان في مقدمة اهتماماتنا، لن يكون هناك بعد اليوم إخلاء بلدات في إسرائيل". وأضاف: "أمن السكان على رأس سلم الأولويات".

وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي يسيطر على أجواء لبنان ويتواجد على خط الجبهة. كل تهديد سيتم رصده وسيتم تدميره". وختم بالقول: "رسالتنا واضحة ويتردد صداها في أنحاء الشرق الأوسط: سنضرب كل أذرع وقادة الإرهاب الذين يحاولون إيذاءنا. لقد أثبتنا ذلك وسنواصل إثباته".