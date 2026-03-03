اليوم الرابع للحرب: غارات إسرائيلية وأميركية وهجمات إيرانية واسعة

غارات إسرائيلية على طهران، هجمات صاروخية وإطلاق طائرات مسيرة من إيران، واستهداف قواعد أميركية في المنطقة، في ظل تحركات أميركية لإجلاء موظفيها من دول الخليج وتوترات متصاعدة تشمل السعودية والبحرين.

في اليوم الرابع من الحرب الإسرائيلية-الأميركية على إيران، شنت إسرائيل، صباح الثلاثاء، موجة غارات عنيفة على العاصمة طهران، بعد إصدار إنذارات لسكانها، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من إسرائيل تحسبا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقت من إيران.

وفي رد مباشر، أعلن الحرس الثوري الإيراني توسيع عملياته لتشمل قواعد أميركية في المنطقة واستهداف العمق الإسرائيلي، مستخدما منظومات صاروخية متطورة ضمن تصعيد سريع لم تتضح نهايته بعد.

وفي إطار التنسيق العسكري المشترك، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على إيران وحزب الله بشكل متزامن، بينما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن هجوم على قاعدة أميركية في البحرين باستخدام 20 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ.

وشهدت السعودية أيضا هجوما بطائرة مسيرة على السفارة الأميركية في الرياض، تسبب بحريق محدود، وفق ما أفادت وزارة الدفاع السعودية والسفارة الأميركية.

وفي المقابل، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والأردن، بعد خطوات مماثلة في العراق، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة.