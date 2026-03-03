تقرير: إجلاء دبلوماسيين إسرائيليين من الإمارات إثر "محاولتي استهداف"

تقرير إسرائيلي يتحدث عن إحباط عمليتين نُسبتا إلى إيران في أبوظبي حاولت من خلالهما استهداف دبلوماسيين إسرائيليين، تلاهما إجلاء عسكري سري للطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي في الإمارات.

قالت مصادر إسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن جهات أمنية أحبطت محاولتين نُسبتا إلى إيران لاستهداف دبلوماسيين إسرائيليين في الإمارات، ما دفع تل أبيب إلى تنفيذ عملية إجلاء عسكرية وُصفت بأنها جرت بسرية لبعض أعضاء طاقمها الدبلوماسي في أبوظبي.

وبحسب ما أوردته القناة 12 إسرائيلية، فإن المحاولتين لم تكونا "تهديدًا نظريًا"، بل عمليتين "خرجتا إلى حيز التنفيذ"، على حد تعبيرها، بهدف اغتيال طاقم دبلوماسي إسرائيلي.

ونقلت التقارير عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ما جرى كان "محاولة صيد محددة للدبلوماسيين الإسرائيليين"، مضيفًا أن "الهجومين نُفّذا وتم منع كارثة مرتين".

ووفق الرواية الإسرائيلية، فقد أعقبت ذلك تعليمات من جهات الأمن بإجلاء جزء من الطواقم غير الأساسية في البعثات الإسرائيلية في الإمارات بشكل فوري.

وكانت مصادر إسرائيلية قد ألمحت إلى أن عملية الإجلاء تمت بواسطة طواقم عسكرية باستخدام قاعدة إماراتية على الأراضي الإماراتية.

ويوم الأحد الماضي، أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة إسرائيليين جراء مسيّرة إيرانية أصابت شقة يسكنها إسرائيليون بالقرب من أحد مكاتب التمثيل الإسرائيلي في أبوظبي.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إيراني أوسع شمل استهداف قواعد ومصالح أميركية في عدد من دول الخليج، بينها الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية وعُمان، إضافة إلى تقارير عن هجمات في إقليم كردستان العراق وإطلاق صاروخين باتجاه قبرص، وذلك ضمن ردّ طهران على الحرب الأميركية الإسرائيلية الجارية ضدها.

وبحسب تقديرات إسرائيلية نقلتها التقارير، يوجد في الإمارات آلاف الإسرائيليين، بينهم سياح ألغيت رحلاتهم الجوية، إضافة إلى مقيمين دائمين وحاملي جنسيات أجنبية.

في سياق متصل، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بيانًا توضيحيًا للإسرائيليين العائدين إلى إسرائيل عبر معبر طابا في مصر.

وجاء في البيان أنه في أعقاب الحرب على إيران أُغلق مطار بن غوريون، وبقي عشرات آلاف الإسرائيليين في الخارج، ما دفع إلى بلورة خطة لإعادتهم.

وأشار البيان إلى أن الخطة تشمل مسار عودة عبر رحلات إلى مطار طابا في مصر، ومنها عبور بري إلى إسرائيل.

وأوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيليين العائدين عبر مصر بالوصول فقط على متن رحلات تهبط في طابا، والتوجه مباشرة من المطار إلى المعبر الحدودي، وعدم البقاء في الأراضي المصرية، مشددا على أن تحذير السفر إلى سيناء لا يزال عند المستوى الرابع.

كما شدد على ضرورة إخفاء أي مؤشرات إسرائيلية أو يهودية أثناء التواجد في مصر، وتجنب نشر تحديثات أو تفاصيل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

في موازاة ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها تساعد مواطنيها على مغادرة إسرائيل في ظل الحرب الجارية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن نحو 130 أميركيًا غادروا إسرائيل منذ السبت، فيما يُتوقع أن يغادر نحو مئة آخرين خلال اليوم نفسه.

كما دعت واشنطن، الإثنين، رعاياها في معظم أنحاء الشرق الأوسط إلى مغادرة المنطقة عبر رحلات تجارية، رغم إغلاق مطارات عدة أو فرض قيود صارمة على حركة الطيران.

وشملت التوجيهات الأميركية 14 دولة في المنطقة، من بينها مصر والسعودية والعراق وسورية.